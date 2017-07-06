В Молдове изменили правила предоставления отпуска

КИШИНЕВ, 6 июл – Sputnik. Депутаты в первом чтении одобрили в четверг проект поправок Трудового кодекса, который предполагает изменение положения о предоставлении ежегодного отпуска.

Если до сих пор работник мог перенести весь свой оплачиваемый отпуск на следующий год, то в случае принятия предлагаемых правительством поправок, он обязан взять в год отпуск, который составляет не менее 14 календарных дней. Только в этом случае остальные дни отпуска можно перенести на следующий год и использовать до его завершения.

Кроме того, поправки вносятся и в положение о дополнительном отпуске для тех, кто воспитывает детей. Таким образом, дополнительный отпуск в течение четырех дней теперь должен быть объединен с обычным календарным отпуском.

На дополнительный отпуск может претендовать один из родителей, у которых есть двое и более детей младше 14 лет или один ребенок с ограниченными возможностями.

Согласно действующему законодательству, все трудящиеся ежегодно могут взять оплачиваемый отпуск, общей протяженностью в 28 календарных дней, не считая выходных и праздников.