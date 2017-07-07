У молдавского священника в Москве украли крест, деньги и спирт

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. Настоятеля храма Молдавской столицы обокрали в Москве. Инцидент произошел в среду поздно вечером. Служитель культа среди прочего лишился канистры спирта.

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Как сообщил РИА Новости в четверг источник в правоохранительных органах, случившееся произошло на парковке возле торгового центра на Проспекте мира. Неизвестный украл из автомобиля принадлежащий священнослужителю рюкзак, в котором находились деньги, священнический подрясник, жилетка, пояс, серебряный крест, загранпаспорт, iPad и другие вещи. Немаловажный факт заключается в том, что из машины исчезла пятилитровая канистра спирта.

Таким образом, настоятелю нанесен ущерб в размере 300 тысяч рублей (90,6 тысячи леев или около пяти тысяч долларов). По данным фактам возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы ведут поиск грабителя.

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