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Точный прогноз погоды в Кишиневе на воскресенье, 9 июля

© Sputnik/ Levan Avlabreli
Общество
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Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире от Gismeteo (49)
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Представляем прогноз погоды на сегодня, 7 июля, и ближайшие выходные в республике и столице

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. Сегодня — в пятницу, 7 июля, в Молдове установится ясная погода. Вероятность осадков и облачность минимальны. Воздух в столице прогреется днем до + 23 + 25 С. 

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В центре Молдовы столбик термометра поднимется до + 23 + 24 С в дневные часы и + 14 + 15 С ночью.

На юге страны ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха составит +26 + 28 С в обеденное время и + 17 + 19 С ночью. 

На севере Молдовы, по прогнозам метеорологов, будет +21 + 23  С днем и + 14 + 15 С ночью.

Давление — 749 мм. рт.ст. Метеозависимым людям из-за перепадов давления врачи рекомендуют обратить внимание на состояние здоровья. Относительная влажность — 76 %. 

Геомагнитная обстановка спокойная, возможны небольшие геомагнитные возмущения, однако уже в воскресенье грянет буря — геомагнитная, сообщаем заранее, чтобы читатели Sputnik были предупреждены и "вооружены". 

Выходные будут жаркими, лишь внезапный летний дождик принесет прохладу. В субботу, 8 июля, воздух прогреется до +27. Возможны кратковременные грозы. Такая же температура продержится и в воскресенье, 9 июля. В обеденное время + 25 + 26 С, а ночью + 18 С. 

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Каждый день на сайте Sputnik вы сможете узнать точный прогноз погоды в Молдове и столице. 

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Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире от Gismeteo (49)

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Теги:
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