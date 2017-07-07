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Люди отдыхают на пляже

Спасатели пояснили, какие опасности таят в себе водоемы Молдовы

© Sputnik/ Yana Zaharova
Общество
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Тема:
Летний отдых 2017 (24)
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Лето – пора для отдыха у водоемов: что нужно знать о правилах поведения и опасностях, которые поджидают на воде

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik, Дарья Чернега. С начала года в молдавских водоемах утонули 37 человек, включая 5 детей, сообщила пресс-секретарь Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций (СГЗЧС) Лилиана Пушкашу. В настоящее время данное подразделение МВД проводит кампанию по предупреждению рисков на водоемах.

"Спасатели призывают граждан соблюдать правила поведения на водоемах. А совершеннолетних не употреблять алкоголь перед тем, как пойти купаться", — отметила Пушкашу.

По данным СГЗЧС, в Молдове находится более четырех тысяч двухсот водоемов. Часть из них предназначена для рыбного промысла и сельскохозяйственных нужд. Спасатели не рекомендуют купаться в местах, не оборудованных для отдыха. Дно таких водоемов может таить опасности — внезапные ямы, коряги и густая растительность. Они — первая причина, по которой человек может утонуть, рассказал Sputnik начальник Центра спасательной службы Кишинева Станислав Чеглей.

Una ola de calor en Francia
© AFP/ Fred Tanneau
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Отдельные правила поведения на пляжах действуют для детей. Несовершеннолетние в возрасте до 12-ти лет должны купаться только под надзором родителей. В случае, если они приходят на пляж без старших по возрасту, спасатели отправляют их домой.

"Даже те родители, которые приходят на пляж с детьми, иногда оставляют их без присмотра. Они думают, что если ребенок находится в нескольких метрах от них, то с ним ничего не может случиться. Может. Нужно учитывать, что температура воды на поверхности выше, а внизу, соответственно, — холоднее. От этого может случиться шок, а от шока — все что угодно", — пояснил Чеглей.

Специалист привел в качестве примера тот факт, что спасатели на озере в парке Валя Морилор ежедневно достают из воды порядка восьми пострадавших. В основном это люди в нетрезвом состоянии или дети, оставленные без присмотра. Всего в Кишиневе работает 10 спасательных станций, установленных рядом с водоемами. В целом по республике их насчитывается 18.

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Тема:
Летний отдых 2017 (24)

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Теги:
безопаность, водоем, правила, Станислав Чеглей, Лилиана Пушкашу, Молдова
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