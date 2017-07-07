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Мэр (примар) Кишинева Дорин Киртоакэ

Объявлены сроки, когда Киртоакэ уйдет с поста мэра Кишинева

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Общество
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Тема:
Киртоакэ и закон (29)
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Либералу Дорину Киртоакэ, проходящему по уголовному делу о платных парковках, осталось не долго возглавлять мэрию Кишинева: озвучены сроки, когда он покинет этот пост

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. До конца этого года действующий мэр (примар) Кишинева Дорин Киртоакэ, который проходит по уголовному делу о платных парковках в столице, уйдет с поста градоначальника, заявил глава фракции Партии социалистов в мунсовете Ион Чебан.

"Референдум. Обращение к инстанции с подписями кишиневцев для проведения референдума анти-Киртоакэ. Коллеги подадут его сегодня в суд в 14.00. До конца года Киртоакэ уйдет с должности. Жители Кишинева смогут выбрать другого примара, который соответствует их ожиданиям", — написал Чебан на своей странице в соцсети Facebook.

Киртоакэ задержали 25 мая. Он подозревается в извлечении выгоды из влияния и проходит по делу о платных парковках.

Дело о парковках

Ранее по тому же делу арестовали 11 человек, среди которых вице-мэр Кишинева Нистор Грозаву, глава управления городского транспорта Игорь Гамрецкий, экс-муниципальный советник, три администратора парковочных компаний, а также бизнесмен, который скрыто управлял фирмами, участвовавшими в тендере, включая компанию-победителя.

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© Sputnik/ Rodion Proca
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В ходе допросов, проведенных сотрудниками прокуратуры, а также после изучения доказательств установлено, что глава столичной администрации давал указания вице-мэру Кишинева, который возглавлял комиссию по отбору компаний, в чьи задачи входило осуществление проекта платных парковок в Кишиневе, а также подписание соответствующего договора с фирмой EME PARKLEITSYSTEM GmbH без одобрения мунсовета. Подобные действия противоречат ст. 30 Закона 179 от 10.07.2008 года о публично-частном партнерстве, который регламентирует, что в случае установления победителя осуществляется обсуждение договорных условий, и лишь после этого проект договора передается для принятия и подписания мунсовету Кишинева.

В то же время, по данным следствия, в обход действующего законодательства мэр Кишинева дал положительное заключение на градостроительные сертификаты, предназначенные для проектировки работ в соответствии с договором о публично-частном партнерстве между мэрией Кишинева и компанией-нерезидентом EME PARKLEITSYSTEM GmbH. Эта фирма и стала победителем тендера в результате мер, предпринятых ответственными служащими столичной мэрии, предпринимателями и бизнесменом, который тайно руководил указанной компанией. В ходе изучения всех материалов данного уголовного дела были установлены и изучены многочисленные встречи, проходившие между тайным администратором компании-победителя и главой управления транспорта и связи столичной мэрии. Участники встреч разработали и осуществили схему по фальсификации результатов тендера, роль мэра в ускорении подписания договора, а также соответствующий "бонус" за предоставленные услуги.

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© Sputnik/ Мирослав Ротарь
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Установлено, что в результате предварительной договоренности, достигнутой между предпринимателем и руководителем столичного управления транспорта, которому отводилась роль посредника между мэром и бизнесменом, одному из ответственных лиц в мэрии было предложено зарегистрировать в офшорной компании Кипра собственное предприятие, ставшее впоследствии партнером EME PARKLEITSYSTEM GmbH с долевым участием, равным 26% от суммы сделки.

Согласно показаниям, полученным в ходе следствия, данная сумма стала бы вознаграждением за подписание контракта между компанией EME PARKLEITSYSTEM GmbH и мэрией Кишинева и должна была быть разделена поровну между Киртоакэ и Гамрецким, то есть по 13% каждому. Действия Киртоакэ попадают под категорию определения "использование служебного положения в личных целях". Согласно местному законодательству, ему грозит от трех до семи лет тюрьмы.

Глава управления транспорта примэрии Кишинева Игорь Гамрецкий уже признал свою вину.

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Тема:
Киртоакэ и закон (29)

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Теги:
сроки, полномочия, Дорин киртоакэ, Ион Чебан, Молдова, Кишинев
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