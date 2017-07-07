Кто в Молдове может получать лекарства бесплатно или с большой скидкой

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. Власти Молдовы решили помочь населению республики расширив список компенсируемых лекарств. Как отмечено на сайте Минздрава страны, граждане, у которых диагностированы депрессия и болезнь Альцгеймера впервые получат возможность воспользоваться компенсируемыми лекарствами. Кроме того, частично будет возмещена стоимость обезболивающих препаратов для онкобольных.

В список лекарств "со скидкой" включены 12 международных названий. Из них пять препаратов были заменены на другие пять лекарств, а семь добавлены.

Как подчеркнули в профильном ведомстве, препараты "заменители" обладают улучшенным терапевтическим эффектом. К примеру, Цетиризин, которые используется для лечения острых респираторных инфекций, заменен на Ибупрофен. Лекарство Толперизон, применяющееся при болях в пояснице, заменено на Тизанидин. Препарат Декскетопрофен, добавленный список, предназначен для онкобольных.

Из 12 международных наименований медикаментов, три препарата будут абсолютно бесплатными для пациентов. Речь идет о лекарствах для лечения кистозного фиброза, буллезного эпидермолиза и острых респираторных инфекций у детей.

Цена на семь препаратов для лечения неврологических и гастрологических болезней, а также для контроля болевых ощущений для пациентов, страдающих онкологией, компенсируется на 70%. А два медикамента, рекомендуемых для лечения депрессии и болезни Альцгеймера, обойдутся на 30% дешевле.

На компенсируемые лекарства в 2017 году предусмотрено выделение 522 миллионов леев.