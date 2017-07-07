Каникулы в детсадах отменили, но они все равно закрыты или закрываются

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. Образовательные учреждения дошкольного типа будут продолжать работу на протяжении всего года. Соответствующий регламент организации работы детских садов в летний период изменен с учетом переговоров с родителями и членами гражданского общества. Ранее состоялись многочисленные протесты против введения в детских садах республики 42-дневных каникул.

Поправки предполагают, что детские сады смогут приостановить работу только в случае проведения дезинфекции, текущего ремонта и / или капитального ремонта, отпуска сотрудников учреждения в соответствии с Трудовым кодексом. Период каникул установят местные органы власти только после предварительного согласования с администрацией учреждения и родительским комитетом. Подобное обсуждение должно состояться до 1 декабря каждого года, а информацию о готовящемся перерыве в работе детского сада необходимо донести до родителей за 30 дней до каникул.

На время перерыва работы дошкольного образовательного учреждения его руководство и местные органы власти по необходимости должны предпринять меры по распределению детей в близлежащие детсады.

Несмотря на распоряжение министерства просвещения, которое должно быть донесено до всех дошкольных образовательных учреждений страны, некоторые детские сады либо ушли или собираются на 42-дневные каникулы.

"С понедельника наш детский сад закрывают до первого сентября. То есть ровно на 42 дня, как и планировало министерство просвещения. В некоторых детсадах каникулы уже с 1 июля", — отметила одна из читательниц Sputnik.

По ее мнению, решение отменить 42-дневные каникулы — для отвода глаз. "Многие детские сады уже ушли на каникулы, и малышей там нет. Только после прекращения работы дошкольных учреждений отменили это решение. А ведь потом скажут, что требование родителей выполнили, а дети не посещали детсады. Но ведь они закрылись еще раньше", — считает женщина.