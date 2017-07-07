Как в Приднестровье отпразднуют День семьи

ТИРАСПОЛЬ, 7 июл — Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье намечается широкое празднование Дня семьи, любви и верности, отмечаемое 8 июля, однако мероприятия, посвященные празднику, уже проходят с 6 июля и будут длиться вплоть до воскресенья, 9 июля. Корреспонденту Sputnik рассказали о том, какие приятные сюрпризы ожидают приднестровцев в рамках событий, приуроченных ко Дню семьи.

В Бендерах в Центре православной культуры 6 июля уже прошел круглый стол на тему "Семья — основа безопасности государства", на котором обсуждались вопросы духовно-нравственного воспитания детей и юношества, православной ценности брака и семьи, укрепления традиций и устоев православной семьи.

Сегодня, 7 июля, в парке "Победа" в городе Тирасполе ребятами из молодежного движения партии "Обновление" организуется квест для семейных пар. Как рассказали устроители, участникам предложат интеллектуальные задания, выполнять которые нужно будет в разных частях парка — в движении. За активное участие предусмотрены призы.

Медаль "За любовь и верность" и букеты ромашек

Основные мероприятия ко Дню семьи, любви и верности развернутся 8 июля, в праздник Петра и Февронии.

"По традиции 8 июля представительство Россотрудничества совместно с Союзом русских общин готовит программу празднования Дня семьи, любви и верности в Тирасполе, широко отмечаемому в России и во всем Русском мире", — рассказала сотрудник представительства Россотрудничества в Молдове Ирина Мишина.

В Кафедральном Соборе Рождества Христова Владыка Савва проведет праздничную Божественную литургию в честь святых благоверных князей Петра и Февронии. После литургии многодетным семьям прихожан и священнослужителей из разных уголков Приднестровья будут вручены подарки в честь праздника.

Продолжится празднование в столичном парке культуры и отдыха "Победа", где свою помощь в его организации окажут также представители женсовета епархии. Там намечается большая праздничная программа для жителей и гостей города. Она предусматривает конкурсы, спортивные мероприятия, концертный марафон и награждение семей, проживших более 25 лет в браке, медалью "За любовь и верность" и подарками от Россотрудничества.

Семьям также подарят символы праздника — букеты ромашек. Раздавать букеты полевых цветов и открытки в парке "Победа" намерены также ребята из молодежного движения "Звезда".

Свою акцию они намечают на 17.30.

В исторических костюмах в Бендерской крепости

Праздничные мероприятия к семейному празднику организуют также в Историческом военно-мемориальном комплексе (ИВМК) "Бендерская крепость". Они намечены на 9 июля в Цитадели крепости, которая будет поделена на зоны: фото, концертную, детскую и торговую, где ремесленники представят свои изделия.

"В детской зоне планируется организовать работу аниматоров, которые будут проводить различные конкурсы и развлекать детишек. Установим батут, беседку для занятий рисованием, предложим возможность нанесения аквагрима (рисунки на лице)", — рассказал директор ИВМК "Бендерская крепость" Александр Свидерский.

В фотозоне будет работать профессиональный фотограф, с оборудованием для печати. За отдельную плату он сможет распечатать фотографии, изготовить магниты, сохранить фото на диск.

У посетителей также будет возможность прокатиться на лошадях, примерить на себя наряды разных веков и даже прогуляться в них по историческому сооружению.

Дресс-код мероприятия — все в белом, впрочем, это не обязательное условие, а лишь способ объединить посетителей, создав эффект общности и праздничного единения. Стоимость посещения весьма символическая — 20 приднестровских рублей, однако некоторым визит 9 июля обойдется бесплатно — детям до семи лет, дамам в свадебных нарядах и парам, зарегистрировавших свой брак накануне.