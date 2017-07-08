Ветеран ВОВ, награжденный спустя 74 года - страницы рисковой биографии

КИШИНЕВ, 8 июл — Sputnik. У жителя Кишинева ветерана Великой Отечественной войны, участника битвы на Волге Александра Дмитриевича Лёвина, который только недавно получил заслуженную 74 года назад медаль "За оборону Сталинграда", — интересная, увлекательная военная и послевоенная биография.

© Sputnik/ Евгений Одиноков Ветеран ВОВ в 96 лет собственноручно меняет себе сантехнику

Долгий путь заслуженной награды

Об этом свидетельствуют записанные активистами Русского историко-патриотического клуба опубликованные воспоминания старого солдата.

Напомним, что несколько дней назад в Кишиневе посол Российской Федерации в Республике Молдова Фарит Мухаметшин вручил гвардии майору в отставке Александру Лёвину медаль "За оборону Сталинграда" >>>

Молдавского ветерана-защитника Москвы, встретили с почестями на Арбате >>>

Долгие 75 лет старый солдат искал свою награду, заслуженную в самой страшной и кровопролитной битве в истории человечества. Командир отделения 844-го стрелкового полка, лейтенант Лёвин в январе 1943 года выбыл из строя по ранению и после лечения в свою часть уже не вернулся. Наградное представление в кровавой суматохе войны затерялось на целых 74 года.

© Sputnik/ Макс Альперт Ветераны вспоминают войну: как работала военная разведка в годы ВОВ

Благодаря помощи Русского историко-патриотического клуба и Совета ветеранов столичного сектора Ботаника были собраны все необходимые документы и составлены нужные для получения государственной награды ходатайства. И спустя 75 лет Указ Президиума Верховного совета СССР от 22 декабря 1942 года о награждении лейтенанта Лёвина медалью "За оборону Сталинграда" был исполнен.

Устами ветерана ВОВ: открытие второго фронта — цена отсрочки >>>

Спас случай

Александр Лёвин родился в 1923 году в селе Большое Окулово Навашинского района Горьковской области. Война его застала в Москве. В 1942 году Лёвин проходил подготовку во 2-м Московском пехотном училище в Филях.

Первый бой Лёвин встретил на Среднем Дону, куда перебросили курсантов училища в состав 6-й Армии Юго-Западного фронта.

Под Сталинградом был с июля 1942 по февраль 1943 года. В войну получил медаль "За отвагу", а уже после Победы — орден Отечественной войны I степени.

Позже Александр Дмитриевич воевал в составе контрразведывательного подразделения, освобождал Молдову, Румынию, Венгрию, Австрию — ловил диверсантов.

Ложка правды в бочке лжи: как воюют с мертвыми ветеранами >>>

Как и многие другие советские воины, победившие фашизм, Александр Лёвин мог много раз погибнуть. Вспоминает он чаще всего один случай:"Когда мы освобождали Венгрию, и под Секешфехерваром немцы нанесли мощный контрудар, пришлось отступать. Нас прижали к Дунаю, и, помню, над нами крутятся "мессера" и беспрестанно бомбят. Честно говоря, управления войсками в это время не было никакого… А у переправы гуляла какая-то лошадь. Сел на нее, потому что подумал, что на ней быстро догоню наших, а она не идет. И тут мне один старик подсказал: "Старшой, сними с себя гимнастерку и надень ей на голову". — "Зачем?" — "Надень, она же боится!" Я так и сделал и перевел ее на ту сторону. Ехал на ней потом всю ночь и под утро даже уснул на холке. Но я все вспоминаю, сколько же там людей осталось в Дунае…".

© Sputnik / EVGHENII PANASENCO Ветеран ВОВ: молдаване всеми силами помогали бить фашистов

Так случай — или судьба — спас молодого человека от гибели под снарядами врага.

На страже мирной жизни

В конце лета 1947 года Александр Дмитриевич закончил службу и из румынской Констанцы, приехал Кишинев, где поступил в пищевой техникум. После его окончания начал работать начинал в аппарате министерства торговли МССР, а потом сорок с лишним лет был начальником производственного управления потребительской кооперации Молдавии.

Ко Дню защитника Отечества ветерану ВОВ вернули пропавшие награды >>>

"В 1985 году в Москве за сверхплановый выпуск продукции в течение всей пятилетки меня наградили "Золотой медалью ВДНХ". Даже написал книгу "Все для блага человека", в которой рассказал об уникальном опыте работы потребительской кооперации МССР. А в 2003 году за долголетний плодотворный труд и значительный вклад в развитие пищевой промышленности Молдавии меня наградили орденом "Gloria Muncii"", — рассказал ветеран.