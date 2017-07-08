21:44 08 Июля 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 26°C
Прямой эфир
Поиск
Александр Лёвин принимает медаль За оборону Сталинграда

Ветеран ВОВ, награжденный спустя 74 года - страницы рисковой биографии

© Facebook / Национальный Координационный Комитет "Победа"
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Наследники великой Победы (157)
6 0 0

Узнайте о некоторых эпизодах боевого пути ветерана Великой Отечественной войны, спустя десятилетия получившего заслуженную награду из рук посла России в Молдове

КИШИНЕВ, 8 июл — Sputnik. У жителя Кишинева ветерана Великой Отечественной войны, участника битвы на Волге Александра Дмитриевича Лёвина, который только недавно получил заслуженную 74 года назад медаль "За оборону Сталинграда", — интересная, увлекательная военная и послевоенная биография.

Сезонное отключение горячей воды
© Sputnik/ Евгений Одиноков
Ветеран ВОВ в 96 лет собственноручно меняет себе сантехнику

Долгий путь заслуженной награды

Об этом свидетельствуют записанные активистами Русского историко-патриотического клуба опубликованные воспоминания старого солдата.

Напомним, что несколько дней назад в Кишиневе посол Российской Федерации в Республике Молдова Фарит Мухаметшин вручил гвардии майору в отставке Александру Лёвину медаль "За оборону Сталинграда" >>>

Молдавского ветерана-защитника Москвы, встретили с почестями на Арбате >>>

Долгие 75 лет старый солдат искал свою награду, заслуженную в самой страшной и кровопролитной битве в истории человечества. Командир отделения 844-го стрелкового полка, лейтенант Лёвин в январе 1943 года выбыл из строя по ранению и после лечения в свою часть уже не вернулся. Наградное представление в кровавой суматохе войны затерялось на целых 74 года.

Разведка в плавнях
© Sputnik/ Макс Альперт
Ветераны вспоминают войну: как работала военная разведка в годы ВОВ

Благодаря помощи Русского историко-патриотического клуба и Совета ветеранов столичного сектора Ботаника были собраны все необходимые документы и составлены нужные для получения государственной награды ходатайства. И спустя 75 лет Указ Президиума Верховного совета СССР от 22 декабря 1942 года о награждении лейтенанта Лёвина медалью "За оборону Сталинграда" был исполнен.

Устами ветерана ВОВ: открытие второго фронта — цена отсрочки >>>

Спас случай

Александр Лёвин родился в 1923 году в селе Большое Окулово Навашинского района Горьковской области. Война его застала в Москве. В 1942 году Лёвин проходил подготовку во 2-м Московском пехотном училище в Филях.

Михаил Геженко
http://i.vimeocdn.com
Ветеран Михаил Геженко: я нашел свою любовь в канун Победы

Первый бой Лёвин встретил на Среднем Дону, куда перебросили курсантов училища в состав 6-й Армии Юго-Западного фронта.

Под Сталинградом был с июля 1942 по февраль 1943 года. В войну получил медаль "За отвагу", а уже после Победы — орден Отечественной войны I степени.

Позже Александр Дмитриевич воевал в составе контрразведывательного подразделения, освобождал Молдову, Румынию, Венгрию, Австрию — ловил диверсантов.

Ложка правды в бочке лжи: как воюют с мертвыми ветеранами >>>

Как и многие другие советские воины, победившие фашизм, Александр Лёвин мог много раз погибнуть. Вспоминает он чаще всего один случай:"Когда мы освобождали Венгрию, и под Секешфехерваром немцы нанесли мощный контрудар, пришлось отступать. Нас прижали к Дунаю, и, помню, над нами крутятся "мессера" и беспрестанно бомбят. Честно говоря, управления войсками в это время не было никакого… А у переправы гуляла какая-то лошадь. Сел на нее, потому что подумал, что на ней быстро догоню наших, а она не идет. И тут мне один старик подсказал: "Старшой, сними с себя гимнастерку и надень ей на голову". — "Зачем?" — "Надень, она же боится!" Я так и сделал и перевел ее на ту сторону. Ехал на ней потом всю ночь и под утро даже уснул на холке. Но я все вспоминаю, сколько же там людей осталось в Дунае…".

Ветеран ВОВ: молдаване всеми силами помогали бить фашистов
© Sputnik / EVGHENII PANASENCO
Ветеран ВОВ: молдаване всеми силами помогали бить фашистов

Так случай — или судьба — спас молодого человека от гибели под снарядами врага.

На страже мирной жизни

В конце лета 1947 года Александр Дмитриевич закончил службу и из румынской Констанцы, приехал Кишинев, где поступил в пищевой техникум. После его окончания начал работать начинал в аппарате министерства торговли МССР, а потом сорок с лишним лет был начальником производственного управления потребительской кооперации Молдавии.

Ко Дню защитника Отечества ветерану ВОВ вернули пропавшие награды >>>

"В 1985 году в Москве за сверхплановый выпуск продукции в течение всей пятилетки меня наградили "Золотой медалью ВДНХ". Даже написал книгу "Все для блага человека", в которой рассказал об уникальном опыте работы потребительской кооперации МССР. А в 2003 году за долголетний плодотворный труд и значительный вклад в развитие пищевой промышленности Молдавии меня наградили орденом "Gloria Muncii"", — рассказал ветеран.

Тема:
Наследники великой Победы (157)

По теме

Как живут ветераны в Молдове
Ветераны Молдовы: их становится меньше, а достойной жизни все нет
Ветеран Михаил Геженко: я нашел свою любовь в канун Победы
В Посольстве России чествовали героев Сталинградской битвы
Теги:
награда, Сталинградская битва, Великая Отечественная война, Александр Лёвин, СССР, Молдова, Румыния, Россия
Правила пользованияКомментарии




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Сотрудник отделения офтальмологии
    Стачка без конца

    На встрече семейных врачей с премьер-министром не удалось достичь компромисса по важным вопросам – забастовка продолжается.

  • Судно-перевозчик сжиженного природного газа, архивное фото
    Сектор газа

    Поставки сжиженного газа из Соединенных Штатов Америки в Литву начнутся в августе этого года, заявила президент Даля Грибаускайте.

  • Крыши Таллинна.
    Засвидетельствовали

    В столице Эстонии проходит крупнейший в странах Балтии региональный конгресс секты «Свидетели Иеговы», запрещенной в ряде стран.

  • Цех по производству сигарет, фото из архива
    Дорого дымить

    Пополнить бюджет и снизить число курильщиков Азербайджану поможет повышение цен на табачные изделия, считают во Всемирном банке.

  • Заграничная виза
    Безвиза не будет

    Посольство США в Армении распространило сообщение, в котором опровергло слухи о возможной отмене въездных виз между двумя странами.

  • Верблюд, архивное фото
    Атака черных вдов

    Пауки каракурты, из рода черных вдов, нападают на верблюдов в Атырауской области Казахстана – их жертвами уже стали шесть животных.

  • Парламент Южной Осетии
    Доверия нет!

    Большинство депутатов парламента Южной Осетии проголосовали за вотум недоверия вице-спикеру Дмитрию Тасоеву.

  • Сотрудник отделения офтальмологии
    Стачка без конца

    На встрече семейных врачей с премьер-министром не удалось достичь компромисса по важным вопросам – забастовка продолжается.

  • Судно-перевозчик сжиженного природного газа, архивное фото
    Сектор газа

    Поставки сжиженного газа из Соединенных Штатов Америки в Литву начнутся в августе этого года, заявила президент Даля Грибаускайте.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Баррикады на улицах Гамбурга, построенные протестующими против саммита G20
Горящие баррикады в Гамбурге: антиглобалисты против саммита G20
LIVE: Пресс-конференция Владимира Путина в рамках саммита G20
Пресс-конференция Владимира Путина в рамках саммита G20
Самые опасные летние продукты
Самые опасные летние продукты - будьте начеку особенно в жару

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться