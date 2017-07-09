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Отдыхающие на пляже

Опасные пляжи Затоки: граждане Молдовы остаются без денег и машин

© Sputnik/ Евгения Новоженина
Общество
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Отправляясь в Украину можно угодить не только на опасный с точки зрения купания пляж: в Затоке группу граждан Молдовы обворовали до нитки, оставив без денег, документов и машин

КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik. Пора отпусков рождает извечный вопрос — где отдохнуть, да так, чтобы не только вдоволь накупаться и загореть, но и карманы не опустели. Многие граждане Молдовы выбирают для летнего отдыха пляжи Украины. Близко, а самое главное — дешево — можно рвануть в Одессу даже на выходные и неплохо провести время. Правда, прежде чем отправиться в страну-соседку, стоит иметь в виду, что не на всех пляжах Украины можно будет искупаться.

Отпуск
© PIXABAY / Unsplash
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К примеру, как заявляют эксперты при министерстве здравоохранения Украины, по итогам проведенного лабораторного анализа проб морской воды центральный пляж Затоки, а также базы отдыха "Шелковик" в Солнечном районе Затоки и "Кобзарь" Лиманского района этого населенного пункта не рекомендованы для отдыха. Вода попросту не соответствует санитарным нормам. От купания там лучше воздержаться.

Следить за состоянием пляжей страны соседки можно и онлайн. На сайте Центра общественного здоровья при минздраве Украины есть интерактивная карта, на которой обозначены опасные для купания пляжи и зоны отдыха. Правда, обновление информации происходит лишь раз в неделю. Разработчики же утверждают, что, воспользовавшись этим приложением, можно найти информацию о нерекомендованных для купания пляжах и зонах отдыха южных областей Украины, которые имеют выход на морское побережье, и Киева.

"Качество воды в пределах этих пляжей и рекреационных зон не соответствует стандарту на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактоположительные кишечные палочки", — отмечено на сайте.

Но самое неприятное, с чем можно столкнуться, отправляясь на отдых в Украину, — это то, что оттуда можно вернуться абсолютно без всего. И это не просто слова, а горькая реальность. Совсем недавно несколько граждан Молдовы, отправившихся на отдых в Затоку остались без автомобилей, документов, денег и других ценных вещей. В первую же вечер отдыха наших соотечественников нагло обокрали, оставив их ни с чем.

Как рассказал Николае Шойту на своей странице в соцсети Facebook, на днях несколько его знакомых отправились на море в Затоку. Их встретила женщина, у которой они должны были остановиться.

Публикация с Facebook
© Photo: screenshot со страницы Facebook
Публикация с Facebook

"Это было уже за 20.00. Разместившись, они отправились на море, оставив автомобили (Dacia и Chevrolet) во дворе, а все вещи в комнате. Когда они вернулись, а это было около трех ночи, то обнаружили, что машин нет и все вещи украдены (мобильные телефоны, деньги…), а также документы водителей (паспорта, водительские права, документы на авто). У других документы не украли", — отметил мужчина.

По его словам, дверь в комнату не была взломана, а открыта ключом. Машины тоже были открыты ключами, которые остались в комнате и были найдены ворам.

Поразила пострадавших и реакция полиции, которая встретила их с равнодушием. Представители правоохранительных органов заявили гражданам Молдовы: "зачем вы пришли"… "вы, что не знаете, что украдут…".

По его словам, за последние два-три года в данном регионе угнали 27 автомобилей. Ежедневные кражи происходили в Грибовке (Ильичевск).

Другая пользователь Facebook отметила, что с ней аналогичная история произошла в прошлом году. "У меня в прошлом году так же случилось. Главное — не соглашаться на выкуп. Плюс ко всему полиция за одно с ними", — отметила женщина.

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Теги:
кража, угон, отдых, Затока, Украина, Молдова
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