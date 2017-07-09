Точный прогноз погоды в Кишиневе: неделя начнется с невыносимой жары

КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik. Сегодня — в воскресенье, 9 июля, в Молдове синоптики обещают переменную облачность. Вечером на юге республики не исключена вероятность кратковременных дождей. Воздух в центральных районах страны, в том числе Кишиневе, прогреется днем до +26..+29 градусов по Цельсию.

Давление — 754 мм. рт.ст. Завтра и послезавтра — 756 и 755 рт.ст. Метеозависимым людям врачи рекомендуют обратить внимание на состояние здоровья. Относительная влажность в столице Молдовы утром в воскресенье составит 72%, а днем — около 50%.

На юге страны температура воздуха составит +27..+30 и +15..+18 ночью.

На севере Молдовы, по прогнозам метеорологов, будет +25..+28 днем и + 13 + 16 ночью.

Начало недели будет знойным. В понедельник, 10 июля, по прогнозам синоптиков, в центральных районах страны ожидается +28..+31. На севере Молдовы прогнозируется +27..+30, а на юге — от +29 до +32. Еще жарче будет на следующий день. В столице дневной максимум достигнет +31..+34. В северной части страны столбики термометров покажут +30..+33, а на юге — от +32 до +35.

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