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Лето в Instagram: горячие фото молдавских красоток из соцетей

© Sputnik/ Алексей Куденко
Общество
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Тема:
Последние новости Instagram: самое интересное сегодня (61)
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Подсмотрено в соцсетях: как проводят лето самые популярные молдавские девушки-пользователи Instagram

КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik. Сезон отпусков и долгожданного отдыха в самом разгаре. Как проводят лето самые популярные девушки молдавского сегмента Instagram, расскажут фотографии аккаунтов красавиц. Sputnik Молдова собрал топ самых читаемых молдаванок.

1. Знойная Ксения Дели

Известная молдавская модель Ксения Дели, вышедшая в прошлом году замуж за египетского бизнесмена Осама Фати Рабаха Али-Шарифа, который ее намного старше, успела этим летом побывать уже в нескольких странах. Она находилась и в США (Лос-Анджелес, Майями), и на Доминиканах, и в Молдове, где навестила свою семью, и в Швейцарии, и в Египте, родине своего супруга. За передвижениями молдавской дивы наблюдают тысячи ее поклонников. Свои поездки модели сопровождает сочными фотографиями с пляжей, на которых она демонстрирует сногсшибательную фигуру.

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Публикация от Xenia Deli (@xeniadeli) Июл 4 2017 в 8:08 PDT

2. Милая Дойна Чобану

Очаровательная модница и успешный Fashion Blogger из Молдовы — прекрасная Дойна Чобану, продолжает покорять своих подписчиков в Instagram красивыми снимками. Одна из недавних фотографий девушки указывает, что она отдыхает в Хорватии.

Arrived in Croatia in time for a sunset swim 💃#bellevuelosinj #losinjforever

Публикация от Doina Ciobanu | Дойна (@doina) Июл 8 2017 в 1:56 PDT

3. Жгучая брюнетка Николета Нука

Молодая певица Николета Нука, которая родилась в Молдове, а сейчас проживает в Румынии, этим летом вся в работе. Девушку приглашают на радио и ТВ. Кроме того она очень много времени проводит в спортзале, мотивируя своих подписчиков вести здоровый образ жизни и следить за собой.

 

 

4. Обворожительная Диана Курмей

Грациозная beauty-блоггер Диана Курмей из Молдовы, проживающая в Великобритании, делиться со своими подписчиками атмосферными фотографиями из Туманного Альбиона. Отдыху в разгар летнего сезона практичная Диана предпочла поездку на Канарские острова еще весной.

🍋

Публикация от Diana Curmei (@easyneon) Апр 4 2017 в 2:33 PDT

5. Изящная Николета Буру

Молдавская блогер Николета Буру продолжает покорять Дубай и радовать своих подписчиков яркими и интересными фотографиями. Судя по недавним фотографиям девушка отдыхала в Италии, на красочном побережье коммуны Сироло (провинция Анкона).

6. Солнечная Миа Бескиери

Instagram еще одной молдавской блогерши Мии Бескиери полон сочных летних фотографий. Девушка выкладывает фотографии из Флоренции, Парижа, Вернаццы (небольшой городок в провинции Специя, Италия).

Summer vibes 🌾🌼 New new blog post is up on the blog ❤ 《link in bio 》

Публикация от miabeschieri (@miabeschieri) Июн 29 2017 в 11:05 PDT

7. Очаровательная Кристина Гейчану

Модная молдавская блогер Кристина Гейчану делиться со своими подписчиками в Instagram шикарными фотографиями с отдыха. Девушка выкладывает в сеть романтические фотографии с видами Швейцарии.

 

Тема:
Последние новости Instagram: самое интересное сегодня (61)

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Теги:
Кристина Гейчану, Миа Бескиери, Николета Буру, Диана Курмей, Николета Нука, Дойна Чобану, Ксения Дели, Молдова
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