Сразу несколько рейсов AirMoldova аннулированы: пассажиры в шоке

КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik. Сразу несколько рейсов национального авиаперевозчика "Air Moldova" аннулированы.

Так, отменен рейс 9U 886 из Вероны. Самолет должен был прилететь в Кишинев в 11.50. А дальше — по цепочке. Сначала аннулировали рейс 9U 183 в Санкт-Петербург, запланированный на 13.30. Из-за этого самолет из северной столицы России не сможет отправиться в Кишинев. Согласно графику судно должно прибыть в возушнуюкавань Молдовы в 18.50.

Отменили и рейс 9U 859 в Бухарест, намеченный на 20.00. По этой причине аннулирован обратный рейс из Румынии. Самолет должен прибыть в Кишинев в 22.20.

Многие пассажиры просто не знают, что делать в такой ситуации. В случае появившихся вопросов гражданам рекомендуется обращаться в службу поддержки клентов по телефонам +373 (22) 57-65-45 или +373 (22) 83-08-30, а также написать на почту helpdesk@airmoldova.md.