Где Бог… а где Гимпу

КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik. Простит ли Бог предводителю молдавских либералов Михаю Гимпу его кощунственное обращение? Истинно верующие люди знают, что исповедь — это дело сугубо личное, сокровенное для каждого православного. Несмотря на это Гимпу разразился публичным обращением к Богу, разместив его на своей официальной странице в соцсети Facebook. Своеобразную исповедь главного униониста страны многие восприняли не просто как кощунство. Поводом для истерии Гимпу стали аресты членов Либеральной партии Молдовы, которую он и возглавляет. Но главным образом, крик души предводителя унионистов, связан с арестом его племянника — мэра (примара) Кишинева Дорина Киртоакэ, который проходит по делу о платных парковках.

"Письмо к Богу. Господи, некоторые прокуроры и судьи арестуют безвинные души, оставленные Тобой на земле, показывая пальцем вверх и утверждая, что это приказ свыше. Наверху, над всеми, знают, что только Ты наш Бог. Верно ли, Господи, что Ты отдаешь такие приказы?",- вопрошает Гимпу.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Гимпу посетил Киртоакэ – о чем они говорили

Он задается вопросом: "или есть кто-то над Тобой, и мы, грешники, не знаем об этом?". "Если это правда и есть кто-то, кто выше Тебя, прошу, скажи мне и назови мне его имя, чтобы мы не грешили дальше, поклоняясь только Тебе. Грешный раб твой, Михай", — заключил Гимпу.

Ранее по делу о платных парковках арестовали 11 человек, среди которых вице-мэр Кишинева Нистор Грозаву, глава управления городского транспорта Игорь Гамрецкий, экс-муниципальный советник, три администратора парковочных компаний, а также бизнесмен, который скрыто управлял фирмами, участвовавшими в тендере, включая компанию-победителя. С информацией о деле, по которому проходит Киртоакэ и другие чиновники мэрии Кишинева, можно ознакомиться здесь. Глава управления транспорта примэрии Кишинева Игорь Гамрецкий уже признал свою вину.

Непонятно, на что рассчитывал Гимпу, публикуя такой пост в соцсети. Может, он уже осведомлен о том, чего пока не знают остальные?