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Air Moldova объяснила отмену ряда рейсов: что делать пассажирам

© Sputnik/ Rodion Proca
Общество
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Национальный авиаперевозчик Air Moldova назвал причину аннулирования сразу нескольких рейсов в воскресенье: что произошло

КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik. Сразу несколько рейсов национальной авиакомпании "Air Moldova" аннулированы в воскресенье.

Самолет AirMoldova
© Sputnik/ Игорь Взоров
Сразу несколько рейсов AirMoldova аннулированы: пассажиры в шоке

Так, отменен рейс 9U 886 из Вероны. Самолет должен был прилететь в Кишинев в 11.50. А дальше — по цепочке. Сначала аннулировали рейс 9U 183 в Санкт-Петербург, запланированный на 13.30. Из-за этого самолет из северной столицы России не сможет отправиться в Кишинев. Согласно графику, судно должно прибыть в воздушную гавань Молдовы в 18.50.

Отменили и рейс 9U 859 в Бухарест, намеченный на 20.00. По этой причине аннулирован обратный рейс из Румынии. Самолет должен был прибыть в Кишинев в 22.20.

"На самолете, который должен был сегодня курсировать рейсами Верона-Санкт-Петербург-Бухарест, обнаружены проблемы технического характера. Специалисты компании работают над устранением проблемы", — сообщил Sputnik представитель "Air Moldova" Думитру Никулаицэ.

Он подчеркнул, что "если на самолете обнаруживается хоть какие-то проблема, то рейс отменяют до момента разрешения всех вопросов, так как безопасность пассажиров превыше всего".

По словам представителя авиаперевозчика, пассажиры рейса Верона-Кишинев прибудут в столицу Молдовы ночью другими рейсами компании "Air Moldova". "Гражданам, вылетающим из Санкт-Петербурга и Бухареста, будут предложены альтернативные варианты. Всем пассажирам придет уведомление", — сказал собеседник.

В случае появившихся вопросов гражданам рекомендуется обращаться в службу поддержки клентов по телефонам +373 (22) 57-65-45 или +373 (22) 83-08-30, а также писать на почту helpdesk@airmoldova.md.

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Источник: AirMoldova запретила проносить на борт Samsung Galaxy Note 7
Теги:
рейс, самолет, технические проблемы, причина, аннулирование рейсов, отмтена рейсов, Air Moldova, Молдова
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