19:17 09 Июля 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 26°C
Прямой эфир
Поиск
Кот

Мэрия Кишинева навела в городе образцовый порядок и дошла до животных

© Sputnik/ Наталья Селиверстова
Общество
Получить короткую ссылку
64 0 0

Каждой твари по паре: в Кишиневе теперь будет сложнее завести домашнего питомца, а все потому, что мэрия столицы хочет ужесточить правила содержания животных

КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik, Дарья Чернега. Мэрия (примэрия) Кишинева намеревается взять на учет всех домашних животных города. Для этого власти планируют создать специальный регистр, куда внесут данные о питомцах. Соответствующие положения содержатся в регламенте, вынесенном муниципальными властями на публичное обсуждение.

"Те, у кого дома есть собака или кошка, должны заручиться согласием Ассоциации жильцов на их проживание. Необходимо разрешение большинства жильцов в соотношении 50+1. А соседи по лестничной клетке должны дать письменное согласие на то, чтобы в вашей квартире находилось животное", — пояснил глава управления по уборке и обустройству Кишинева Василе Ефрос.

По его словам, такую идею чиновники мэрии переняли у других стран, где тоже существуют подобные регламенты.

Председатель общественной организации по защите животных Alga Валентина Дудник
© Sputnik/
Зоозащитник: за свое отношение к животным Киртоакэ должен сесть

Число домашних питомцев предлагают законодательно ограничить. Так, по замыслу мэрии, в одной квартире не должно содержаться более одной кошки и одной собаки. А в доме на земле — не более двух собак и двух кошек.

"Наша цель сократить количество животных, у которых нет хозяев", — отметил Ефрос.

По словам специалистов, нередки случаи, когда люди заводят сразу несколько животных, а спустя время не справляются с их содержанием и выбрасывают на улицу. Глава управления по уборке и обустройству Кишинева также добавил, что в столице с января действует программа по бесплатной стерилизации домашних животных.

В регламенте, разработанном мэрией, предусмотрено, что владельцы домашних животных будут нести ответственность за чистоту на улицах Кишинева. А именно, во время выгула питомцев их обяжут иметь при себе совок и пакет для сбора экскрементов. Для прогулок с животными во всем городе будет предусмотрено пять отдельных площадок.

"Соответствующие площади будут расположены в каждом районе города. В общественных зонах установят корзины, куда владельцы собак должны будут выбрасывать их физиологические отходы", — рассказал собеседник.

Комментарии и предложения к новому регламенту власти города принимают до конца августа. Не исключено, что он вступит в силу уже в сентябре.

По теме

Пассажирка троллейбуса в Кишиневе шокировала окружающих своим питомцем
Питомцев кишиневского зоопарка спасают от жары мороженым
Теги:
кот, собака, домашние животные, разрешение, мэрия, Молдова, Кишинев
Правила пользованияКомментарии




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Сотрудник отделения офтальмологии
    Стачка без конца

    На встрече семейных врачей с премьер-министром не удалось достичь компромисса по важным вопросам – забастовка продолжается.

  • Судно-перевозчик сжиженного природного газа, архивное фото
    Сектор газа

    Поставки сжиженного газа из Соединенных Штатов Америки в Литву начнутся в августе этого года, заявила президент Даля Грибаускайте.

  • Крыши Таллинна.
    Засвидетельствовали

    В столице Эстонии проходит крупнейший в странах Балтии региональный конгресс секты «Свидетели Иеговы», запрещенной в ряде стран.

  • Цех по производству сигарет, фото из архива
    Дорого дымить

    Пополнить бюджет и снизить число курильщиков Азербайджану поможет повышение цен на табачные изделия, считают во Всемирном банке.

  • Заграничная виза
    Безвиза не будет

    Посольство США в Армении распространило сообщение, в котором опровергло слухи о возможной отмене въездных виз между двумя странами.

  • Верблюд, архивное фото
    Атака черных вдов

    Пауки каракурты, из рода черных вдов, нападают на верблюдов в Атырауской области Казахстана – их жертвами уже стали шесть животных.

  • Парламент Южной Осетии
    Доверия нет!

    Большинство депутатов парламента Южной Осетии проголосовали за вотум недоверия вице-спикеру Дмитрию Тасоеву.

  • Сотрудник отделения офтальмологии
    Стачка без конца

    На встрече семейных врачей с премьер-министром не удалось достичь компромисса по важным вопросам – забастовка продолжается.

  • Судно-перевозчик сжиженного природного газа, архивное фото
    Сектор газа

    Поставки сжиженного газа из Соединенных Штатов Америки в Литву начнутся в августе этого года, заявила президент Даля Грибаускайте.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Баррикады на улицах Гамбурга, построенные протестующими против саммита G20
Горящие баррикады в Гамбурге: антиглобалисты против саммита G20
LIVE: Пресс-конференция Владимира Путина в рамках саммита G20
Пресс-конференция Владимира Путина в рамках саммита G20
Самые опасные летние продукты
Самые опасные летние продукты - будьте начеку особенно в жару

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться