Мэрия Кишинева навела в городе образцовый порядок и дошла до животных

КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik, Дарья Чернега. Мэрия (примэрия) Кишинева намеревается взять на учет всех домашних животных города. Для этого власти планируют создать специальный регистр, куда внесут данные о питомцах. Соответствующие положения содержатся в регламенте, вынесенном муниципальными властями на публичное обсуждение.

"Те, у кого дома есть собака или кошка, должны заручиться согласием Ассоциации жильцов на их проживание. Необходимо разрешение большинства жильцов в соотношении 50+1. А соседи по лестничной клетке должны дать письменное согласие на то, чтобы в вашей квартире находилось животное", — пояснил глава управления по уборке и обустройству Кишинева Василе Ефрос.

По его словам, такую идею чиновники мэрии переняли у других стран, где тоже существуют подобные регламенты.

Число домашних питомцев предлагают законодательно ограничить. Так, по замыслу мэрии, в одной квартире не должно содержаться более одной кошки и одной собаки. А в доме на земле — не более двух собак и двух кошек.

"Наша цель сократить количество животных, у которых нет хозяев", — отметил Ефрос.

По словам специалистов, нередки случаи, когда люди заводят сразу несколько животных, а спустя время не справляются с их содержанием и выбрасывают на улицу. Глава управления по уборке и обустройству Кишинева также добавил, что в столице с января действует программа по бесплатной стерилизации домашних животных.

В регламенте, разработанном мэрией, предусмотрено, что владельцы домашних животных будут нести ответственность за чистоту на улицах Кишинева. А именно, во время выгула питомцев их обяжут иметь при себе совок и пакет для сбора экскрементов. Для прогулок с животными во всем городе будет предусмотрено пять отдельных площадок.

"Соответствующие площади будут расположены в каждом районе города. В общественных зонах установят корзины, куда владельцы собак должны будут выбрасывать их физиологические отходы", — рассказал собеседник.

Комментарии и предложения к новому регламенту власти города принимают до конца августа. Не исключено, что он вступит в силу уже в сентябре.