За что еще граждане Молдовы могут в скором времени платить налог

КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik. Граждане Молдовы, планирующие совершить покупки за границей на сумму свыше 300 евро и 430 евро, будут вынуждены уплатить налог в бюджет республики. Это предполагает проект налоговой и таможенной политики на 2018 год. Документ уже вынесен на публичное обсуждение.

"… Предлагается, чтобы ценности, находящиеся в личном багаже пассажиров, которые приезжают из заграницы, освобождались от налога на импорт при условии, что они не будут ввозиться в коммерческих целях, а их ценность не будет превышать 300 евро на одного человека", — отмечено в пояснительной записке к проекту.

В тоже время в случае граждан, которые предпочитают авиаперевозки или путешествуют морским транспортом, этот порог составит 430 евро на одного человека.

Министерство финансов ссылается на необходимость гармонизации национального законодательства с регламентом Совета Европы №1186/2009 от 16 ноября 2009 года по установлению совместного режима освобождения от таможенных пошлин, а также с положениями директивы 2007/74/CE от 20.12.2007 об освобождении от налога на добавленную стоимость и акциза товаров, ввозимых лицами, которые отправляются в третьи страны.