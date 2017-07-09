Вблизи границы Молдовы приземлились самолеты НАТО

КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik. В аэропорту Одессы приземлились два военных самолета стран НАТО, сообщают местные СМИ. Их прибытие связано с запланированными на 10-23 июля украинско-американскими учениями "Sea Breeze-2017" в северо-западной части Черного моря, Одесской и Николаевской областях.

Сообщается, что днем американский C-130J "Геркулес" доставил спецов-водолазов, а около вечером венгерский C-17A "Globemaster III" — военнослужащих других специальностей и снаряжение для учений.

А накануне на Западной морской базе ВМС ВС Украины завершился курс подготовки для сержантского состава. Цель мероприятия — формирование опыта поведения лидеров путем привлечения их к повседневной деятельности воинской части, формирование навыков сотрудничества в команде.