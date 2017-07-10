Точный прогноз погоды в Кишиневе: невыносимая жара приходит в столицу

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. Сегодня — в понедельник, 10 июля, в Молдове синоптики обещают переменную облачность. Только ближе к ночи на юге республики не исключена вероятность кратковременных дождей. Воздух в центральных районах страны, в том числе и в Кишиневе, прогреется днем до +28..+31 градусов по Цельсию.

Давление — 757 мм. рт.ст. Завтра и послезавтра — 755 и 752 рт.ст. Метеозависимым людям врачи рекомендуют обратить внимание на состояние здоровья. Относительная влажность в столице Молдовы утром в понедельник составит 57%, днем — около 36%, а вечером — 52%.

На юге страны температура воздуха составит +29..+32 и +15..+18 ночью. На севере Молдовы, по прогнозам метеорологов, будет +27..+30 днем и +13 +16 ночью.

Еще жарче будет во вторник. В столице дневной максимум достигнет +31..+34. В северной части страны столбики термометров покажут +30..+33, а на юге — от +32 до +35. В северных районах вероятных кратковременные дожди с грозами. Такая же погода сохранится и в среду. Только вероятность грозовых дождей ожидается на всей территории страны.

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