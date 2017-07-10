15:01 10 Июля 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 26°C
Прямой эфир
Поиск
Коктейль из лайма

Советы специалистов: что пить, есть и надевать в жару

Newbostoner
Общество
Получить короткую ссылку
127 0 0

Соль от потливости, смешанные ткани вместо дорогого шелка и освежающие коктейли — специалисты рассказали, как пережить знойный июль без проблем.

Sputnik Кыргызстан разузнал у экспертов, как одеваться, чем питаться и как охладиться в летний зной.

Чего бы съесть?

в жару нежелательно пить холодные напитки, лучше слегка охлажденные или теплые. Это могут быть настои из ромашки и мяты, чай из шиповника, фруктовые морсы. Главное — не добавлять в них сахар;

Фонтан в Кишиневе
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Точный прогноз погоды в Кишиневе: невыносимая жара приходит в столицу

питаться в жаркий день лучше всего салатами, и не только овощными. Попробуйте смешать дольки арбуза, дыни, персика и ягоды. Перед тем как съесть, салат нужно поставить на некоторое время в холодильник или перемешать со льдом, приготовленным из фруктового сока;

кстати, избавиться от повышенного потоотделения в жаркий день можно с помощью… соли! Крупная соль в небольших количествах восполнит недостаток веществ в организме. В качестве бонуса она также поможет избежать быстрой потери сил.

Коктейль от жары №1:

  • мята свежая — 1 пучок;
  • лайм — 1 штука;
  • сок апельсиновый — 300 мл;
  • минеральная вода с газом — 500 мл;
  • лед — 200 г.

Воду необходимо смешать со льдом, добавить сок, выжать половину лайма, оставшуюся часть нарезать дольками, добавить мяту и перемешать.

Коктейль от жары №2:

  • лед — 200 г;
  • сок томатный — 500 мл;
  • минеральная вода с газом — 500 мл;
  • черный перец по вкусу.

Все смешать и подавать с помидорами черри.

О тканях

В жару предпочтение следует отдавать легким, струящимся тканям, таким как хлопок, шелк, лен. Такая одежда стоит довольно дорого, но в ней вам точно не будет жарко.

Если нет возможности приобрести одежду из хороших, дорогих тканей, можно купить вещи, в которых доля натуральной ткани выше.

О жаре и моде

Этим летом очень популярна одежда в полоску. Не важно, какая она, горизонтальная или вертикальная. Важно правильно подобрать ее под фигуру.

Очень много коллекций одежды с цветочным принтом — розы, пионы.

Также дизайнеры выпускают одежду с "вкусными" принтами. Так что на нарядах модниц можно увидеть изображение различных сладостей — мороженого, пирожных.

Одежда в бельевом стиле остается в тренде. Платья из шелка и кружева — это красиво и сексуально.

О головных уборах

Головные уборы могут быть разных фасонов и с разной отделкой. Многие предпочитают шляпы классических цветов. Это хорошо, так как спасает в жару.

Об обуви

В этом сезоне в моде обувь на платформе или массивном каблуке, с необычным дизайном. Она выглядит громоздко, но стильно. Белые кеды уже стали классикой, они отлично сочетаются и с платьями, и со штанами.

Мокасины, лоферы и кеды — этой обуви отдают предпочтение мужчины. Ее можно вписать практически в любой стиль.

Теги:
коктейли, жара, погода
Правила пользованияКомментарии




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Здание Министерства экономики Латвии
    Экономический предел

    Экономика Латвии работает на пределе и без шансов догнать страны «старой Европы», считают в Международном валютном фонде.

  • Рельсы, архивное фото
    Кадровый голод

    Для строительства железной дороги Rail Baltica, которая свяжет страны Балтии с Европой, специалистов придется искать за границей.

  • Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
    Не ждем перемен!

    Президент Эстонии считает, что стране не нужны всенародные выборы президента, и вообще – зачем что-то менять, если все хорошо работает?

  • Белый гриб
    Грибы с глазами

    Более 40% грибов, собранных в зонах радиоактивного загрязнения в Гомельской области Беларуси, имеют повышенное содержание Цезия-137.

  • Последствия пожара на вещевом рынке в Поти
    Огненный вихрь

    В результате пожара на крупном вещевом рынке в грузинском городе Поти выгорело 2000 м² торговых площадей, уничтожено 70 магазинов.

  • Дмитрий Гвазава стал призером двух гонок третьего этапа Кубка России Mitjet
    Равный среди первых

    Абхазский автогонщик Дмитрий Гвазава стал призером двух гонок третьего этапа Кубка России Mitjet.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Самые яркие моменты саммита G20 в фоторепортаже Sputnik
LIVE: Пресс-конференция Владимира Путина в рамках саммита G20
Пресс-конференция Владимира Путина в рамках саммита G20
Десять доступных мест отдыха в Европе
Отпускникам на заметку: 10 интересных и доступных мест отдыха в Европе

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться