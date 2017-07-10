Советы специалистов: что пить, есть и надевать в жару

Sputnik Кыргызстан разузнал у экспертов, как одеваться, чем питаться и как охладиться в летний зной.
Чего бы съесть?
в жару нежелательно пить холодные напитки, лучше слегка охлажденные или теплые. Это могут быть настои из ромашки и мяты, чай из шиповника, фруктовые морсы. Главное — не добавлять в них сахар;
питаться в жаркий день лучше всего салатами, и не только овощными. Попробуйте смешать дольки арбуза, дыни, персика и ягоды. Перед тем как съесть, салат нужно поставить на некоторое время в холодильник или перемешать со льдом, приготовленным из фруктового сока;
кстати, избавиться от повышенного потоотделения в жаркий день можно с помощью… соли! Крупная соль в небольших количествах восполнит недостаток веществ в организме. В качестве бонуса она также поможет избежать быстрой потери сил.
Коктейль от жары №1:
- мята свежая — 1 пучок;
- лайм — 1 штука;
- сок апельсиновый — 300 мл;
- минеральная вода с газом — 500 мл;
- лед — 200 г.
Воду необходимо смешать со льдом, добавить сок, выжать половину лайма, оставшуюся часть нарезать дольками, добавить мяту и перемешать.
Коктейль от жары №2:
- лед — 200 г;
- сок томатный — 500 мл;
- минеральная вода с газом — 500 мл;
- черный перец по вкусу.
Все смешать и подавать с помидорами черри.
О тканях
В жару предпочтение следует отдавать легким, струящимся тканям, таким как хлопок, шелк, лен. Такая одежда стоит довольно дорого, но в ней вам точно не будет жарко.
Если нет возможности приобрести одежду из хороших, дорогих тканей, можно купить вещи, в которых доля натуральной ткани выше.
О жаре и моде
Этим летом очень популярна одежда в полоску. Не важно, какая она, горизонтальная или вертикальная. Важно правильно подобрать ее под фигуру.
Очень много коллекций одежды с цветочным принтом — розы, пионы.
Также дизайнеры выпускают одежду с "вкусными" принтами. Так что на нарядах модниц можно увидеть изображение различных сладостей — мороженого, пирожных.
Одежда в бельевом стиле остается в тренде. Платья из шелка и кружева — это красиво и сексуально.
О головных уборах
Головные уборы могут быть разных фасонов и с разной отделкой. Многие предпочитают шляпы классических цветов. Это хорошо, так как спасает в жару.
Об обуви
В этом сезоне в моде обувь на платформе или массивном каблуке, с необычным дизайном. Она выглядит громоздко, но стильно. Белые кеды уже стали классикой, они отлично сочетаются и с платьями, и со штанами.
Мокасины, лоферы и кеды — этой обуви отдают предпочтение мужчины. Ее можно вписать практически в любой стиль.