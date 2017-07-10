Кошмарный рост цен: что подорожало в Молдове

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. Чему-чему, а ценам граждане Молдовы не перестают удивляться. Изменения происходят практически ежедневно. В основном, конечно, все дорожает, но можно столкнуться и с подешевевшими товарами, услугами. Что говорят специалисты?

По данным Национального бюро статистики страны, годовая инфляция в Молдове в июне 2017 года составила 7,3%. Средний показатель роста потребительских цен по республике составил 0,4%. Такой показатель объясняется снижением цен на продовольственные и не продовольственные товары (на 1,2% и 0,4%, соответственно). Тарифы на услуги, предоставляемые населению, подорожали на 0,7%.

Подорожания продолжаются

Согласно данным Нацбюро статистики, в июне большего всего подорожали семечковый садовые фрукты, морковь, цитрусовые, лук, говядина и свинина, мясная продукция, минеральная вода.

Что касается непродовольственных товаров, то цены выросли на женские, мужские и детские сандалии, спортивные костюмы, женские платья, головные уборы, мужские кроссовки и так далее.

Рост цен за год:

Овощи — 33,5%;

Водоснабжение и канализация — 23,9%

Фрукты —18,8%;

Централизованное отопление — 14,1%;

Обувь — 9,1%;

Топливо — 7,2%;

Яйца — 2,9%;

Сахар — 2,2%;

Хлеб — 1,2%.

Что стало дешевле?

Согласно статистике, в Молдове упали цены на косточковые садовые фрукты, ягоды, картофель, кабачки, свежие огурцы, помидоры, капусту, перец, баклажаны, экзотические фрукты, гречку, крестьянское масло. Подешевели меховая одежда для мужчин и женщин, топливо, транспортные средства, а также пассажирские авиаперевозки и тарифы на содержание детей в яслях и детсадах.