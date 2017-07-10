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Выпускница на концерте

Впервые для выпускников школ в центре Кишинева пройдет open air

© Sputnik/ Eugene Odinokov
Общество
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Президент Молдовы объявил о поддержке молодежи страны: лучших лицеистов отметят, а для всех выпускников школ в центре Кишиенва пройдет open air

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон считает, что молодежи республики следует уделять больше внимания. На брифинге в понедельник руководитель страны сообщил, что за последние годы в Молдове не организовывались мероприятия для выпускников и абитуриентов.

"На следующей неделе планируется пригласить в резиденцию президента 100 выпускников, которые добились самых высоких результатов при окончании лицеев. Они получат дипломы от президента республики", — сказал Додон

По его словам, помимо дипломов они могут воспользоваться предложениями по продолжению обучения.

"В адрес президентуры поступили предложения от наших партнеров из разных стран. В частности, Россия предоставляет сотни бюджетных мест в ВУЗах РФ. Мы предоставим возможность лучшим выпускникам продолжить обучение как в ВУЗах Молдовы, так и заграницей", — добавил лидер республики.

Он отметил, что информацию об этих молодых людях внесут в базу данных резервных кадров при президенте. "Будем отслеживать их дальнейшие шаги, где они продолжат обучение, по какой специальности, чтобы потом пригласить их на работу", — пояснил Додон.

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Глава республики также сообщил, что для выпускников и абитуриентов Молдовы на следующей неделе организуют праздник. Он пообещал, что такие мероприятия будут проходить ежегодно и перерастут в традицию.

"На следующей неделе, 18 июля, впервые в стране пройдет Фестиваль молодежи. Это первая наша инициатива в данном смысле, которая будет продолжена и в последующие годы. Под патронатом президента Молдовы на Площади великого национального собрания состоится концерт для всех студентов и абитуриентов", — сообщил Додон.

По его словам, в концерте примут участие "SunStrokeProject", "A-Studio", "Градусы", Елена Темникова, "Randi", "Mot", DJ. MEG.

"Считаю, что подобные инициативы при поддержке президента республики необходимы молдавской молодежи, мы продолжим на протяжении года и последующих лет конкретные действия по поддержке молодежи".

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Теги:
выпускники, абитуриенты, награждение, молодежь, Игорь Додон, Молдова
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