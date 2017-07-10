Большая делегация из Молдовы отправится в Сочи на форум

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. Представители молдавской молодежи примут участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов, который состоится в октябре 2017 года в Сочи. Об этом рассказал президент Молдовы Игорь Додон на брифинге в понедельник.

"Началась подготовка для участия делегации от Республики Молдова во Всемирном фестивале молодежи и студентов, который состоится в октябре в Сочи", — сказал Додон.

По его словам, в этом мероприятии подтверждено участие 183 стран. При этом в фестивале примут участие более 20 тысяч молодых людей практически со всего мира.

"Молдова получила приглашение на участие 400 молодых людей, из которых 300 — с правого берега Днестра, а 100 — с Левобережья. К этому моменту подано две тысячи заявок и в самое ближайшее время будут отобраны эти 400 человек, которые примут участие в форуме в Сочи", — отметил Додон.

Как отметил глава республики, со стороны администрации президента будет сделано все возможное, чтобы покрыть транспортные расходы.

"Хочу поздравить молодежь Молдовы с тем, что им впервые предоставлена возможность принять участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов", — добавил Додон.