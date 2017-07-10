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В Молдове введено метеопредупреждение: африканская жара наступает

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Общество
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Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире от Gismeteo (52)
330 0 0

Жара переходи в наступление: синоптики прогнозируют невыносимую жару в течение нескольких дней

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила со вторника "желтый код" метеоопаности в связи с жарой. Предупреждение будет действовать 11-12 июля.

"В указанный период в большинстве районов ожидается повышение дневной температуры до 33°C и выше. В случае изменения интенсивности прогнозируемых явлений Гидрометеорологическая служба уточнит настоящее предупреждение", — сообщили в ведомстве.

Сегодня — в понедельник, 10 июля, в Молдове синоптики обещают переменную облачность. Только ближе к ночи на юге республики не исключена вероятность кратковременных дождей. Воздух в центральных районах страны, в том числе и в Кишиневе, прогреется днем до +28..+31 градусов по Цельсию.
Метеозависимым людям врачи рекомендуют обратить внимание на состояние здоровья.

Каждый день на сайте Sputnik вы сможете узнать точный прогноз погоды в Молдове и столице.

Как легче перенести сильную жару
© Sputnik/ Nicolai Kibich
Как легче перенести сильную жару
Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире от Gismeteo (52)

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Теги:
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