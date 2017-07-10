В Молдове введено метеопредупреждение: африканская жара наступает

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила со вторника "желтый код" метеоопаности в связи с жарой. Предупреждение будет действовать 11-12 июля.

"В указанный период в большинстве районов ожидается повышение дневной температуры до 33°C и выше. В случае изменения интенсивности прогнозируемых явлений Гидрометеорологическая служба уточнит настоящее предупреждение", — сообщили в ведомстве.

Сегодня — в понедельник, 10 июля, в Молдове синоптики обещают переменную облачность. Только ближе к ночи на юге республики не исключена вероятность кратковременных дождей. Воздух в центральных районах страны, в том числе и в Кишиневе, прогреется днем до +28..+31 градусов по Цельсию.

Метеозависимым людям врачи рекомендуют обратить внимание на состояние здоровья.

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