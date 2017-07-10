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Автомобильные парковки

Правила дорожного движения в Молдове изменят: что надо знать

© Sputnik/ Ruslan Krivobok
Общество
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В нынешнем году отмечено уже два случая, когда нелегальная газовая установка стала причиной взрыва автомобиля

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. Машины с газовым оборудованием больше не смогут парковаться в закрытых пространствах. Соответствующие поправки в Правила дорожного движения внесло правительство Молдовы на очередном заседании в понедельник.

Улица Кишинева
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
В Кишиневе установят новые дорожные знаки

Стоянка и парковка автомобилей с газовым оборудованием запрещается в подземных парковках многоэтажных жилых домов, зданий административного, общественного и культурного значения, говорится в проекте закона.

Кроме того, все машины подобного типа должны иметь специальный опознавательный знак, утвержденный кабинетом министров. Авторы законопроекта объясняют нововведение необходимостью стать на защиту жизней граждан. По мнению правительства, автомобили, переоборудованные газовыми установками, представляют реальную опасность. Нередко монтажные работы выполняет неквалифицированный персонал с нарушением норм и в отсутствие необходимых авторизаций. Свои опасения авторы нововведения подтверждают статистикой. За три года число нелегально переоснащенных машин в Молдове выросло более чем в четыре раза. Так, в 2013-м полиция составила 1300 протоколов на владельцев переоборудованных газовыми установками автомобилей, в 2016-м их число составило 6000.

В нынешнем году отмечено уже два случая, когда нелегальная газовая установка стала причиной взрыва автомобиля. Первый эпизод произошел в Бельцах 14-го февраля, шофер получил ожоги лица первой и второй степени. Вторая машина взорвалась в Кишиневе, в районе Рышкановка, на парковке одного из строительных магазинов.

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Теги:
машина на газу, новые ПДД, парковка, Молдова
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