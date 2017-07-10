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Услуга за услугу: ЕС обнадежил членов "Восточного партнерства"

© AFP/ Sakis Mitrolidis
Общество
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Молдову и остальные страны Восточного партнерства через три года освободят от оплаты услуг роуминга на территории Евросоюза

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. Главы МИД стран "Восточного партнерства" связывают большие надежды с саммитом объединения, который пройдет 24 ноября в Брюсселе. В преддверии этому мероприятию в Кишиневе в понедельник состоялось IX заседание неформального диалога руководителей внешнеполитических ведомств государств-участниц "Восточного партнерства".

Дмитрий Журавлев
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"Сегодня состоялись достаточно открытые и конструктивные дискуссии относительно нашего партнерства и ожиданий… Сейчас мы переходим к решающей фазе подготовки к саммиту Восточного партнерства, которые намечен в Брюсселе на 24 ноября", — заявил на пресс-конференции еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан.

По его словам, саммит позволит оценить возможности каждого из государств-членов "Восточного партнерства", а также обозначит перспективы не только до 2020 года, но и на последующее время. Он напомнил, что ранее был определен список из 20 конкретных достижений к 2020 году. 

Как считает европейский комиссар, граждане стран-участниц "Восточного партнерства" вскоре почувствуют преимущества сотрудничества с ЕС.

"Мы предоставим странам-партнерам доступ к услугам широкополосного роуминга. Также мы будем делать акцент на правовом государстве и основных правах. Хотим завершить расширение сети европейского транспорта. И это один из примеров, который мы можем предложить", — отметил Хан, добавив, что еще одним немаловажным вопросом является повышение энергоэффективности.

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Андрей Галбур сообщил, что республика продолжит придерживаться "активной позиции на пути европейской интеграции и по всем вопросам Восточного партнерства".

Йоханнес Хан
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"Для Молдовы это заседание стало предварительной возможностью выражения своих взглядов на итоговую декларацию саммита в Брюсселе", — сказал Галбур.
По мнению главы МИД Грузии Михаил Джанелидзе, символично, что в преддверии саммита "Восточного партнерства" неформальная встреча руководителей внешнеполитических ведомств объединения состоялась именно в Кишиневе.

"Первая подобная встреча состоялась именно в Молдове, поэтому символично, что мы вновь собрались именно здесь, чтобы оценить результаты прошлых лет. Видно, что были достигнуты значительные результаты…Мы материализовали большинство перспектив, предоставленных Грузии в рамках "Восточного партнерства", — сказал Джанелидзе.
По его словам, что касается политических интересов Грузии, то мы заинтересованы в более глубокой интеграции с европейской семьей. Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль отметила, что "диалог в Кишиневе позволит лучше понять приоритеты стран Восточного партнерства на пути евроинтеграции".

На прошлой неделе парламенты Молдовы, Грузии и Украины призвали Европейский парламент принять резолюцию об открытии перспективы присоединения к ЕС для трех ассоциированных стран. Соответствующее совместное заявление отправили на прошлой неделе в Брюссель председатели парламентов Андриан Канду, Ираклий Кобахидзе и Андрей Парубий.

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Теги:
Восточное партнерство, ЕС, Грузия, Молдова, Украина
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