Столичный сектор Ботаника - самый пожароопасный район Кишинева

КИШИНЕВ, 11 июл — Sputnik, Дарья Чернега. Официальная причина возгорания площадки с сухими ветками по улице Прункул пока не известна, рассказал Sputnik начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Кишинева Петру Гонтя. Он пояснил, что в Кишиневе действует 10 подобных территорий, однако в Прункул находится самая большая из них.

Именно на территории свалки в Прункул в ночь на понедельник произошел крупный пожар.

"После того, как был закрыт мусорный полигон в карьере Пурчел, мы стали свозить все ветки на улицу Прункул. В общей сложности мы туда отправили около 15 тысяч единиц транспорта", — рассказал собеседник.

При этом чиновник добавил, что некоторые площадки с сухим мусором вызывают куда большее беспокойство муниципальных чиновников. Ведь одни из них находятся прямо в жилых кварталах.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI После пожара воздух в Кишиневе токсичен – кто пострадает

"Мы просили полицию и неделю назад, и сейчас обеспечить наблюдение, чтобы никто их не поджигал. Например, на Ботанике есть стадион, куда свозят ветки. Он находится прямо посреди жилой зоны. Это очень опасно", — заявил Гонтя.

В муниципалитете признаются, что на Ботанике ситуация с уборкой веток складывается хуже всего. Один из проблемных участков это — дворы между улицами Зелинского и Трандафирилор. Там кучи из сухого хвороста превышают человеческий рост. Работы по вывозу веток с Рышкановки коммунальщики обещают завершить к концу текущей недели.

В общей сложности на расчистку только Кишинева от сухих веток понадобится не менее месяца. По словам главы управления жилищно-коммунального хозяйства, после того, как ветки полностью высохли и превратились в твердый хворост, их погрузка стала намного сложнее. Кроме того, коммунальщикам катастрофически не хватает рабочих рук. В идеале работников, задействованных в расчистке, должно быть в три раза больше, отметил собеседник.

Гонтя также добавил, что муниципальные службы еще даже не приступили к уборке сухих веток в лесах, окружающих молдавскую столицу. С учетом этих работ, устранение последствий апрельского снегопада и продлится до конца текущего года.