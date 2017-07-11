12:47 11 Июля 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 24°C
Прямой эфир
Поиск
Пляж

Как отдохнуть жителям Молдовы в Затоке без приключений

© Sputnik/ Евгения Новоженина
Общество
Получить короткую ссылку
8 0 0

Украинская рулетка - отдых с комфортом или опасные пляжи: Затока, Грибовка, Сергеевка - где предпочитают проводить отпуск граждане Молдовы

КИШИНЕВ, 11 июл — Sputnik. Курортный сезон, как проверка на стальные нервы. Одни мечутся, выбирая новую точку на карте отдыха, другие отдают предпочтение насиженным и проверенным местам, а третьи плюют на комфорт, удобство и безопасность, ставя, на приятное слуху "дешево".

Если несколько лет назад в Украину с наступлением сезона стремились потоки наших соотечественников, то сейчас число граждан Молдовы заметно сократилось. Но что ни говори, а все-таки определенная часть наших сограждан выбирают для летнего отдыха пляжи Украины. Во-первых, конечно близко, но, самое-то главное, — можно найти очень дешевый вариант.

Отдыхающие на пляже
© Sputnik/ Евгения Новоженина
Опасные пляжи Затоки: граждане Молдовы остаются без денег и машин

Выбор разнообразен

Перед отдыхающими из Молдовы открывается достаточно обширный выбор зон отдыха. И больше всего отечественный турист рвется на пляжи Одесской области. Говоря о ценах, то, конечно, в разгар сезона можно встретить достаточно дорогие "стоянки" для отдыха — тысяча леев, а то и выше за сутки. Речь идет о самой Одессе, Затоке и зонах, которые находятся в непосредственной близости к этим населенным пунктам. Все почему? Дело все в развитой инфраструктуре и наложенном туристическом бизнесе. Впрочем, даже там можно найти и бюджетные и, самое главное, безопасные варианты. Правда, позаботиться об этом нужно заранее — найдя жилье за несколько месяцев до начала сезона. Помните, что пик придется на август. Тогда снять квартиру, домик или номер в отеле/пансионате будет невозможно — отдых обойдется втридорога.

Выбор и, правда, поражает, Черноморск (бывший Ильичевск), Санжайка, Грибовка, Затока, Сергеевка, Лебедевка, Курортное. Можно найти все что по душе. Однако в последнее время все больше граждан Молдовы обращают внимание, что на отдыхе в Украине лучше не экономить. 

Десять доступных мест отдыха в Европе
© Sputnik/
Десять доступных мест отдыха в Европе

Украинская рулетка

Самое неприятное, с чем можно столкнуться, отправляясь на отдых в страну соседку, — это то, что оттуда можно вернуться абсолютно ни с чем. Совсем недавно несколько граждан Молдовы, отправившихся на отдых в Затоку, остались без автомобилей, документов, денег и других ценных вещей. В первый же вечер отдыха наших соотечественников нагло обокрали в доме, где они остановились. Самое кошмарное — это реакция полиции, которая равнодушно отреагировала на беду наших соотечественников. Представители правоохранительных органов Украины заявили гражданам Молдовы: "зачем вы пришли"… "вы, что не знаете, что украдут…". Такие случаи, увы, не единичны. Подобные инциденты регистрируются каждый сезон, а отвечать за это никто не хочет. Выходит, что надеяться молдавскому туристу можно только на себя. Поэтому люди и советуют не экономить на проживании: "лучше переплатить, чем остаться без всего".

Паук каракурт
google.az
Смертельная опасность для молдаван на пляжах Украины

Кстати, недавно первая интерактивная "ласточка" уже прилетела — в Затоке ограбили отдыхающих из Молдовы. Читайте здесь о том, как это произошло >>>

Опасные пляжи

Пляжи украинского побережья Черного моря опасны не только с точки зрения краж, но и инфекции. Власти Украины признают, что ряд пляжей страны не рекомендованы для отдыха. Морская вода попросту не соответствует санитарным нормам, и от купания там лучше воздержаться.

Следить за состоянием пляжей на украинском побережье можно и онлайн. На сайте Центра общественного здоровья при Минздраве Украины есть интерактивная карта, на которой обозначены опасные для купания пляжи и зоны отдыха. Правда, обновление информации происходит лишь раз в неделю. На данный момент лучше воздержаться от отдыха на пляжах Затоки (пляжи "Кобзар", "Шовковик" и "Центральный"), Скадовск (пляж и пансионат "Энергия"), Николаев (пляжи "Стрелка" и "Чайка") и другие.

По теме

Дерзкие купальные костюмы вошли в тренд нового пляжного сезона
Пора на море: золотые пляжи Каспия ждут и зовут
Пляжный сезон в Тирасполе: купаться можно
Теги:
риски, пляж, опасность, отдых, Молдова, Украина
Правила пользованияКомментарии





Главные темы

Орбита Sputnik

  • Пустой класс, архивное фото
    Балтийский исход

    Латвия и Литва лидируют в ЕС по темпам сокращения населения, свидетельствуют данные европейского статистического бюро Eurostat.

  • Первомайская демонстрация, архивное фото
    Политизированный пломбир

    Мороженое «Советский пломбир» в литовском деревенском магазине нашел общественный деятель и тут же обвинил производителей в «советской пропаганде».

  • Исследование клещей в паразитологической лаборатории
    Клещи атакуют

    Департамент здоровья сообщает, что в прошлом месяце клещевой энцефалит был диагностирован у семи жителей Эстонии, а боррелиоз у 83.

  • Здание МИД Беларуси
    Эффективная дипломатия

    МИД Беларуси может закрыть неэффективные загранучреждения, а вместо них открыть посольства и консульства в перспективных странах.

  • Спецпредставитель премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе
    Необходимый диалог

    Международные партнеры Грузии советуют продолжать диалог с российскими властями в формате Абашидзе-Карасин.

  • Мужчина во время спортивного бега
    Все бегут!

    Благотворительный забег «Бежим со смыслом» состоится в Сухуме и станет самым масштабным спортивным мероприятием этого лета.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Снимок Infinite road to Transylvania, Romania фотографа Calin-Andrei Stan, занявший 2е место в категории Природа конкурса Dronestagram
Лучшие снимки года, сделанные с помощью дрона
Квартира проститутки
Видеофакт: полиция показала квартиру проститутки
Десять доступных мест отдыха в Европе
Отпускникам на заметку: 10 интересных и доступных мест отдыха в Европе

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться