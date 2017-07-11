Как отдохнуть жителям Молдовы в Затоке без приключений

КИШИНЕВ, 11 июл — Sputnik. Курортный сезон, как проверка на стальные нервы. Одни мечутся, выбирая новую точку на карте отдыха, другие отдают предпочтение насиженным и проверенным местам, а третьи плюют на комфорт, удобство и безопасность, ставя, на приятное слуху "дешево".

Если несколько лет назад в Украину с наступлением сезона стремились потоки наших соотечественников, то сейчас число граждан Молдовы заметно сократилось. Но что ни говори, а все-таки определенная часть наших сограждан выбирают для летнего отдыха пляжи Украины. Во-первых, конечно близко, но, самое-то главное, — можно найти очень дешевый вариант.

© Sputnik/ Евгения Новоженина Опасные пляжи Затоки: граждане Молдовы остаются без денег и машин

Выбор разнообразен

Перед отдыхающими из Молдовы открывается достаточно обширный выбор зон отдыха. И больше всего отечественный турист рвется на пляжи Одесской области. Говоря о ценах, то, конечно, в разгар сезона можно встретить достаточно дорогие "стоянки" для отдыха — тысяча леев, а то и выше за сутки. Речь идет о самой Одессе, Затоке и зонах, которые находятся в непосредственной близости к этим населенным пунктам. Все почему? Дело все в развитой инфраструктуре и наложенном туристическом бизнесе. Впрочем, даже там можно найти и бюджетные и, самое главное, безопасные варианты. Правда, позаботиться об этом нужно заранее — найдя жилье за несколько месяцев до начала сезона. Помните, что пик придется на август. Тогда снять квартиру, домик или номер в отеле/пансионате будет невозможно — отдых обойдется втридорога.

Выбор и, правда, поражает, Черноморск (бывший Ильичевск), Санжайка, Грибовка, Затока, Сергеевка, Лебедевка, Курортное. Можно найти все что по душе. Однако в последнее время все больше граждан Молдовы обращают внимание, что на отдыхе в Украине лучше не экономить.

Украинская рулетка

Самое неприятное, с чем можно столкнуться, отправляясь на отдых в страну соседку, — это то, что оттуда можно вернуться абсолютно ни с чем. Совсем недавно несколько граждан Молдовы, отправившихся на отдых в Затоку, остались без автомобилей, документов, денег и других ценных вещей. В первый же вечер отдыха наших соотечественников нагло обокрали в доме, где они остановились. Самое кошмарное — это реакция полиции, которая равнодушно отреагировала на беду наших соотечественников. Представители правоохранительных органов Украины заявили гражданам Молдовы: "зачем вы пришли"… "вы, что не знаете, что украдут…". Такие случаи, увы, не единичны. Подобные инциденты регистрируются каждый сезон, а отвечать за это никто не хочет. Выходит, что надеяться молдавскому туристу можно только на себя. Поэтому люди и советуют не экономить на проживании: "лучше переплатить, чем остаться без всего".

Кстати, недавно первая интерактивная "ласточка" уже прилетела — в Затоке ограбили отдыхающих из Молдовы. Читайте здесь о том, как это произошло >>>

Опасные пляжи

Пляжи украинского побережья Черного моря опасны не только с точки зрения краж, но и инфекции. Власти Украины признают, что ряд пляжей страны не рекомендованы для отдыха. Морская вода попросту не соответствует санитарным нормам, и от купания там лучше воздержаться.

Следить за состоянием пляжей на украинском побережье можно и онлайн. На сайте Центра общественного здоровья при Минздраве Украины есть интерактивная карта, на которой обозначены опасные для купания пляжи и зоны отдыха. Правда, обновление информации происходит лишь раз в неделю. На данный момент лучше воздержаться от отдыха на пляжах Затоки (пляжи "Кобзар", "Шовковик" и "Центральный"), Скадовск (пляж и пансионат "Энергия"), Николаев (пляжи "Стрелка" и "Чайка") и другие.