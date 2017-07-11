Опасные продукты на рынке Кишинева: как обманывают покупателей

КИШИНЕВ, 11 июл — Sputnik. Мясо сомнительного происхождения, которое перевозилось в неподобающих условиях готовилось к продаже на Центральном рынке Кишинева.

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Как сообщили в столичном инспекторате полиции, двое мужчин 28 и 47 лет из Кишинева и Калараша разгружали туши свиней перед рынком, когда их остановили полицейские для проверки. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что они перевозили мясо в неподобающих условиях без соблюдения температурного режима. Мужчины не смогли предоставить документы о происхождении и качестве мяса.

На момент расследования транспортные средства задержаны, а мясо изъято. Фигурантам этого дела грозит штраф до четырех тысяч, 500 леев.

В полиции рекомендуют покупать мясо исключительно в специализированных магазинах.