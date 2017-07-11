Рост цен: за что еще гражданам Молдовы придется платить больше

КИШИНЕВ, 11 июл — Sputnik. В Молдове дорожает горючее. Как сообщили в Национальном агентстве по регулированию в энергетике (НАРЭ), в период с 12 по 25 июля максимальные розничные цены на бензин марки A-95 повысятся с 16,02 до 16,32 лея.

© Sputnik/ Murad Orujov Кошмарный рост цен: что подорожало в Молдове

Цена на "дизель" возросла с 13,61 до 13,98 лея. Дизельное топливо подорожало даже в сравнении результатами середины июля.

Согласно действующей методологии расчета и применения цен на нефтепродукты, НАРЭ каждые 14 календарных дней, во вторник, устанавливает максимальные цены розничной продажи бензина, дизтоплива и сжиженного газа.

В тот же день каждый оператор рынка нефтепродуктов определяет, исходя из максимальных розничных цен, установленных НАРЭ, стоимость продажи в розницу этих нефтепродуктов, публикует их на своем веб-сайте и отображает на панно на автозаправочных станциях.

Повысить цены самостоятельно никто из профильных компаний не может. Нарушителей ждут жесткие санкции вплоть до отзыва лицензий.