Что на самом деле ждет граждан Молдовы при отмене авиарейса

КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik, Нику Гончар. В последнее время гражданам Молдовы и гостям нашей страны приходится сталкиваться с одной проблемой, пока окончательно не решаемой проблемой – только за неделю из-за технических неполадок рейсы нескольких авиакомпаний задерживались или вовсе отменялись.

Сначала, 2 июля, из-за технической неполадки рейс компании "Fly One" из Ираклиона в Кишинев в срочном порядке вернулся в аэропорт имени Никоса Казанзакиса, из которого стартовал. Уже в воздухе у борта обнаружились проблемы и было принято решение вернуться. Тогда пассажирам пришлось ждать 12 часов, чтобы сесть на следующий самолет. На следующий день график полетов воздушных судов этой авиакомпании изменился и почти все они летали с опозданием, достигавшим нескольких часов.

Но еще более серьезный эпизод произошел в минувшее воскресенье, 9 июля. Некая техническая неполадка одного самолета авиакомпании "Air Moldova" повлекла за собой серию отмен рейсов. Сначала аннулировали рейс 9U 886 из Вероны. Самолет должен был прилететь в Кишинев в 11.50. А дальше — по цепочке. Отменили рейс 9U 183 в Санкт-Петербург, запланированный на 13.30. Из-за этого самолет из северной столицы России не смог отправиться в Кишинев. Аннулировили и рейс 9U 859 в Бухарест, намеченный на 20.00. По этой причине не полетел и обратный рейс из Румынии.

Что предусматривает законодательство?

Регламент о компенсациях и помощи пассажирам предусматривает, что авиаперевозчик обязан предоставить пассажиру компенсацию в случае непредвиденных обстоятельств. Это прописано в соглашении, которое клиент заключает с компанией, у которой приобретает авиабилет. Правда, сумма конкретной выплаты в том или ином случае, зачастую, отсутствует.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Знай свои права: что делать пассажирам при задержке и отмене авиарейса

В Органе гражданской авиации утверждают, что, если авиарейс серьезно задерживается или вообще отменен, согласно действующим нормам, пассажиры могут потребовать возмещение ущерба на сумму до 600 евро.

Кроме того, тот же контракт между сторонами предусматривает, что авиаперевозчик в случае отмены рейса обязуется предоставить пассажиру право на повторное бронирование, альтернативный маршрут или должен вернуть потраченные средства без дополнительной оплаты.

Как происходит на самом деле?

В реальности все выглядит несколько иначе. Доказательство тому – история, присланная в редакцию одним из пассажиров рейса 9U 184, который в воскресенье так и не вылетел из Санкт-Петербурга в Кишинев.

Всего за четыре часа до предполагаемого вылета пришло SMS-сообщение о том, что рейс отменен.

"Air Moldova приносит извинения за отмену рейса и причиненные неудобства", — гласил текст послания, в котором прилагались и два номера телефона службы поддержки клиентов.

Текст сообщения от авиакомпании

Неоднократные попытки связаться с представителями авиакомпании, чтобы узнать о том, в чем причина отмены, и что делать дальше, не увенчались успехом. Телефоны отключены не были, но и трубку никто не поднимал.

Как сообщил пассажир, выяснять детали пришлось при помощи тех, кто физически находился в Молдове.

Кстати, Sputnik был первым, кому представитель авиакомпании назвал причину отмены рейсов, и вообще следил за развитием этой ситуации. Тогда же представитель "Air Moldova" Думитру Никулаицэ сообщил, что пассажиры рейса Верона-Кишинев прибудут в столицу Молдовы ночью другими рейсами компании "Air Moldova", а гражданам, вылетающим из Санкт-Петербурга и Бухареста, будут предложены альтернативные варианты". По его словам, всем пассажирам придет уведомление.

© Sputnik/ Максим Блинов Как гражданину Молдовы получить 600 евро, ничего не делая

Наш читатель получил такой же совет – ждать SMS-сообщения или письма на электронный адрес, с которого, кстати, тоже обратился к представителям компании, чтобы получить хоть какой-то ответ.

Но поскольку времени на ожидание не было – пришлось искать альтернативные маршруты и возможности вернуться в Молдову своим ходом. Но и эти поиски успехом не увенчались, поскольку даже транзитные пути не позволяли вернуться в Кишинев в срок. Поэтому пассажиру пришлось обратить внимание на рейсы следующего дня по маршруту Санкт-Петербург — Кишинев, которые, к слову, сначала и вовсе исчезли с сайта авиаперевозчика. Спустя какое-то время билеты эконом-класса все же появились, только стоили они не обычные для этого маршрута 130 евро, а сразу 200 евро.

Поскольку в течение пяти часов с момента первого сообщения, никакого ответа не поступило, наш читатель решил, что другого выхода нет и приобрел билет по той самой цене. И только к 23.00 на почту пришло короткое сообщение о том, что рейс, на котором можно вернуться, вылетает утром следующего дня. Это оказался тот же самый самолет 9U 182, где билет резко возрос в цене и уже был приобретен.

Что делать в подобной ситуации, требовать компенсацию или сберечь и без того потраченные нервы, пассажиру предстоит решить самому. В остальном надо понимать и всякий раз быть готовым к тому, что закон прописан на бумаге, а на деле он не всегда выполняется.