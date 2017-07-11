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В Приднестровье защитили медработников от пациентов

© Sputnik / IRINA LEAHOVA
Общество
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Лидер Приднестровья подписал изменения в Уголовный кодекс, которые предусматривают ответственность за посягательство на медицинского работника.

ТИРАСПОЛЬ, 11 июл — Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье в Уголовный кодекс введена ответственность за посягательство на медицинского работника в связи с осуществлением им профессиональных обязанностей. Такое дополнение в свод законов подписал лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

Встреча Игоря Додона с Вадимом Красносельским
© Facebook / Igor Dodon
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Исходя из внесенных изменений, применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении медицинского работника при осуществлении им профессиональных обязанностей наказывается штрафом в размере от 500 до 1 200 расчетных уровней минимальной заработной платы (РУМЗП) либо обязательными работами на срок от 120 до 180 часов. Также за такие действия можно получить наказание в виде исправительных работ на срок до одного года либо лишения свободы на срок до трех лет.

Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении медработника карается более жестко. В качестве наказания может быть применен штраф в размере от 1 200 до 1 700 РУМЗП либо выполнение обязательных работ на срок от 180 до 240 часов. Время исправительных работ и лишения свободы в этом случае также увеличивается — от одного года до двух лет, и от трех до пяти лет соответственно.

Закон вступает в силу по истечении двух недель после дня официального опубликования.

 

Теги:
медработник, свод законов, Уголовный кодекс, насилие, безопасность, Красносельский, Молдова, Приднестровье
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