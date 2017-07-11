В Тирасполе появилась новая служба по решению проблем ЖКХ

ТИРАСПОЛЬ, 11 июл — Ирина Ляхова. В Тирасполе открылась единая городская диспетчерская служба, в которую каждый житель города может обратиться с любыми вопросами по жилищно-коммунальному хозяйству. Новая служба функционирует на базе городского "Спецавтохозяйства".

"Люди прежде не знали, куда обращаться, а теперь будет работать один телефон, куда можно будет позвонить по всем вопросам ЖКХ: где-то мусор не убран, где-то кто-то не сработал. Вся информация будет стекаться в диспетчерскую", — рассказала старший диспетчер "Спецавтохозяйства" Лариса Кицкан.

Обратиться по всем интересующим коммунальным вопросам горожане смогут по номеру: 0 (533) 95-555.