Будут ли мстить духи кишиневских масонов своим обидчикам

Николай Костыркин

Утверждение, заявленное в заголовке, — это ничто иное, как попытка привлечь внимание общественности к вопросу, взволновавшему некоторых жителей Кишинева. И, что немлоа важно, избавить "коллективное бессознательное" наших земляков от разного рода спекуляций.

Итак, давайте выяснять.

Недавно в отдельных СМИ появилась информация о том, что часть "масонского дома", исторического здания на улице Богдана Петричейку-Хаждеу, была намеренно разрушена, а на ее место возводится другое строение. Авторы публикации негодовали о том, что в очередной раз снесен объект архитектурного наследия столицы и всей страны.

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Но директор Национального агентства по инспектированию и реставрации памятников Ион Штефэницэ назвал этот пассаж дезинформацией.

"Часть этого здания, которая была снесена, не имела статуса памятника архитектуры, хотя и примыкала к "масонскому дому" вплотную. В жизнь претворяется проект, предусматривающий строительство здания на месте внесенного. Проект согласован со всеми профильными структурами. Им занимается Борис Гангал, архитектор четвертой категории, то есть с правом реставрации исторических зданий. Он же — автор проекта, а заказчик — издательство "Litera"", — рассказал Штефэницэ корреспонденту Sputnik.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Загадки и тайны кишиневского стадиона "Динамо"

Известный пушкинист Виктор Кушниренко отметил, что, судя по прежним фотографиям, снесенное строение хоть и было сделано под формат "масонского дома", но невооруженным глазом видно, что оно было возведено позже.

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"Учитывая, сколь мало осталось в Кишиневе зданий позапрошлого века, особенно тех, что имеют отношение к пушкинской эпохе и наследию великого классика, — надеюсь, что новое строительство будет проводиться аккуратно, чтобы "масонский дом" не пострадал", — сказал Кушниренко.

Видимо, духам кишиневских масонов, — людей абсолютно земных и совсем не мистических, — не за что никому мстить: в здании, которое было снесено, члены этого тайного общества, не заседали.

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