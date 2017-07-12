Точный прогноз погоды в Молдове на 12 и 13 июля

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. Сегодня, 12 июля, в Молдове, по прогнозам метеорологов, ожидается облачная c прояснениями погода. В центре Молдовы и в Кишиневе столбик термометра поднимется до + 23+ 31 С в дневные часы и + 20+ 19 С ночью.

На юге страны ожидается + 24 + 31 С в обеденное время и +20 + 19 С ночью. На севере Молдовы, по прогнозам метеорологов, будет + 24 С + 27 С днем и + 18+ 19 С ночью. Давление 748 мм. рт.ст. Относительная влажность — 50-60%. Днем и вечером, вероятно, пройдет дождь. Возможна гроза.

Геомагнитный фон будет спокойным, возможны лишь слабые геомагнитные возмущения в рамках нормальных показателей. В четверг, 13 июля, характер погоды сохранится, будет облачно, и с прояснениями, вероятность осадков сохранится. Столбик термометра будет держаться на отметке +22 +29С

В пятницу, 14 июля будет в целом пасмурно, с прояснениями. Температура воздуха сохранится на уровне +22 С.

Кстати, сегодня заканчивается Петров пост. Народ устраивает по этому поводу обильные трапезы с многочисленными сытными мясными блюдами. После ужина было принято оставлять еду на столе, так как считалось, что умершие предки тоже разговляются в этот день. Это семейный праздник, семья старалась собраться все вместе. По народным приметам считалось, что если на Петров день идёт дождь, то урожай будет весьма скудным; а если два дождя — хорошим, три дождя обещали обильный урожай.

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