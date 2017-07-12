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В Молдове резко меняется погода: синоптики вынесли предупреждение

© Sputnik/ Rodion Proca
Общество
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Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире от Gismeteo (53)
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В среду днем в республике ожидается резкое изменение погодных условий, в связи с этим объявлен "желтый код" опасности

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила в среду "желтый код" метеоопасности в связи с грозами, ливнями с градом и сильным ветром.

"Сегодня, с 15.00 до 00.00 на большей части республики ожидаются грозы, местами сильные ливни с градом и шквалистый ветер порывами до 15-20 м/с", — говорится в сообщении. 

Кроме того, в стране 12 июля действует и предупреждение в связи с жарой – в большинстве районов ожидается более +33 градусов.

Что делать в грозу?

В таких погодных условиях появляется вероятность получения удара молнией, возможны повреждения линий электропередач. Также при такой погоде могут пострадать сельскохозяйственные культуры. 

В такую погоду метеорологи рекомендуют не покидать здания без лишней необходимости. Людям следует находиться вдали от объектов, в первую очередь металлических, которые могут послужить проводниками электричества. Также должны быть закрыты все окна и двери. Кроме того, в грозу лучше отключить от электросетей электробытовую технику, находиться вдали от высоких деревьев, особенно, если они растут изолированно.

Чтобы избежать удара молнией, при отсутствии надежного убежища в открытом поле следует свернуться клубком, колени прижать к груди. Такое положение, подчеркивают специалисты, позволяет избежать прохождения электричества через жизненно-важные органы.

Если во время грозы человек оказался в автомобиле, самое безопасное – это закрыть все окна и не выходить из транспортного средства.

Многие люди боятся грома и молний и не знают, как следует вести себя во время грозы. Соблюдение нескольких простых правил поможет сохранить жизнь и здоровье.
© Sputnik/
Как обезопасить себя во время грозы и молнии
Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире от Gismeteo (53)

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Теги:
гроза, желтый код, предупреждение, ливень, Госгидрометеослужба, Молдова
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