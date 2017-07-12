Молдавский паспорт один из самых удобных в мире

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. Молдова вошла в топ стран с самыми "сильными" загранпаспортами. "Силу" идентификационного документа определяет возможность его владельца свободно (без виз) путешествовать по миру. По данным сайта Passport Index, где и были опубликованы результаты исследования, Молдова находится на 44 месте в рейтинге безвизового въезда в другие государства.

© Sputnik/ Евгений Панасенко Получить молдавское гражданство будет сложнее

Граждане Молдовы могут без виз въезжать в 105 стран мира. С болгарскими и румынскими паспортами можно путешествовать без виз в 143 страны, с украинскими — в 119, а с российскими — в 108 стран.

На первом месте рейтинга — Германия и Сингапур. Гражданам этих стран открыты для посещения 158 государств, на втором месте — Швеция и Южная Корея для них открыты 157 стран. В тройке лидеров паспорта Дании, Финляндии, Италии, Франции, Испании, Норвегии, Великобритании и США, гражданам которых визу не нужно оформлять в 156 стран мира.

Последними в рейтинге оказались Ирак (96-е место, 25 безвизовых стран), Пакистан (93-е место, 26 стран) и Афганистан (97-е место, 22 страны).