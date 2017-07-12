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Пожар сухой растительности

Над Кишиневом нависла угроза повторения пожара на свалке в Прункул

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Общество
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Едкий запах дыма и гари в офисах и домах почувствовали кишиневцы после обеда в среду: в чем причина

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. В Кишиневе в среду воздух вновь пропитался запахом гари, но дыма нигде не видно. Пресс-секретарь службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД Молдовы Диана Цуцу заявила Sputnik, что это отголоски пожара на свалке в Прункул.

"На свалке в Прункул тлеет мусор. Одна единица спецтехники находится на месте для мониторинга ситуации", — сказала Цуцу.

В ночь на понедельник на свалке в Прункул горели сухие ветки деревьев, складированные там после апрельского снегопада, когда под тяжестью снега пострадали тысячи деревьев. Горело три из пяти гектаров, на которых были сложены ветки. Как сообщила Цуцу, причина возгорания пока не установлена.

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Теги:
угроза пожара, новости в Молдове, ветки, свалка, СГЗЧС, Диана Цуцу
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