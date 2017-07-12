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Небо над Кишиневом резко почернело: что происходит

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Общество
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Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире от Gismeteo (54)
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Резкую смены погоды могут наблюдать жители молдавской столицы в эти минуты - небо над Кишиневом резко потемнело

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. В молдавской столице в среду днем усилился ветер и небо в считанные минуты почернело. Об этом несколько часов назад предупредили метеорологи.

Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с грозами, ливнями с градом и сильным ветром. Предупреждение действует с 15.00 до 00.00. По информации синоптиков, на большей части республики пройдут грозы, местами сильные ливни с градом и шквалистый ветер порывами до 15-20 м/с. 

Кроме того, в стране 12 июля действует и предупреждение в связи с жарой – в большинстве районов ожидается более +33 градусов.

Что делать в грозу?

В таких погодных условиях появляется вероятность получения удара молнией, возможны повреждения линий электропередач. Также при такой погоде могут пострадать сельскохозяйственные культуры. 

Гроза
© Flickr/ antone kom
Гром, сотрясающий землю – Молдова апокалиптическая

В такую погоду метеорологи рекомендуют не покидать здания без лишней необходимости. Людям следует находиться вдали от объектов, в первую очередь металлических, которые могут послужить проводниками электричества. Также должны быть закрыты все окна и двери. Кроме того, в грозу лучше отключить от электросетей электробытовую технику, находиться вдали от высоких деревьев, особенно, если они растут изолированно.

Чтобы избежать удара молнией, при отсутствии надежного убежища в открытом поле следует свернуться клубком, колени прижать к груди. Такое положение, подчеркивают специалисты, позволяет избежать прохождения электричества через жизненно-важные органы.

Если во время грозы человек оказался в автомобиле, самое безопасное – это закрыть все окна и не выходить из транспортного средства.

Многие люди боятся грома и молний и не знают, как следует вести себя во время грозы. Соблюдение нескольких простых правил поможет сохранить жизнь и здоровье.
© Sputnik/
Как обезопасить себя во время грозы и молнии
Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире от Gismeteo (54)

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Теги:
синоптики, ветер, предупреждение, Госгидрометеослужба, Кишинев
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