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Фотография одного из районов Кишинева, сделанная в 1967 году

Кишинев 50 лет назад угадай район и улицу

© Photo: Ион Штефэницэ
Общество
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Тема:
Легенды старого Кишинева (54)
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Кишинев 50 лет назад – угадай район и улицу и поделись своим ответом со Sputnik Молдова

КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik. Редким фото поделился директор Национального агентства по инспектированию и реставрации памятников Ион Штефэницэ.

Фотография одного из районов Кишинева, сделанная в 1967 году
© Photo: Ион Штефэницэ
Фотография одного из районов Кишинева, сделанная в 1967 году

На снимке, сделанном ровно 50 лет назад, показан один из новых на тот момент районов Кишинева. Это была тогда активно застраиваемая территория. Так как фотографировали с высоты птичьего полета, панорама кадра весьма обширная.

Кишинев. Дом Поляка
© oldchisinau.com
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Поэтому агентство Sputnik предлагает угадать или узнать, какие улицы запечатлены на этой фотографии. Какие здание сохранились до наших дней, а какие нет? Что здесь было построено позже 1967 года, коим датируется фотография? А что можно было здесь вообще не строить?

Свои ответы вы можете оставлять в комментариях под этой публикацией.

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Тема:
Легенды старого Кишинева (54)

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Теги:
фотография, история, Кишинев
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