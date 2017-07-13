КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik. Редким фото поделился директор Национального агентства по инспектированию и реставрации памятников Ион Штефэницэ.

© Photo: Ион Штефэницэ Фотография одного из районов Кишинева, сделанная в 1967 году

На снимке, сделанном ровно 50 лет назад, показан один из новых на тот момент районов Кишинева. Это была тогда активно застраиваемая территория. Так как фотографировали с высоты птичьего полета, панорама кадра весьма обширная.

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Поэтому агентство Sputnik предлагает угадать или узнать, какие улицы запечатлены на этой фотографии. Какие здание сохранились до наших дней, а какие нет? Что здесь было построено позже 1967 года, коим датируется фотография? А что можно было здесь вообще не строить?

Свои ответы вы можете оставлять в комментариях под этой публикацией.

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