Точный прогноз погоды на пятницу, 14 июля и выходные, 15 и 16 июля

КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik. Сегодня, 13 июля, в Молдове, по прогнозам метеорологов, ожидаются дожди с грозами. Максимальная температура в этот день по стране + 28 + 31 С в дневные часы и + 18 + 20 С ночью. Эти показатели будут наблюдаться и в южных районах. Дождь, судя по прогнозам синоптиков, ожидается во второй половине дня.

На севере — до + 28 С днем и до + 18 С ночью. В центральных районах — тот же прогноз.

Атмосферное давление 751 мм. рт.ст. Относительная влажность — 80-90%. Ветер северо-восточный до 8 метров в секунду.

В пятницу, 14 июля, средний показатель температуры по Молдове не превысит 25 С днем и 12 С ночью. Синоптики обещают в этот день солнечную погоду.

В субботу, 15 июля, в Молдове днем +20 + 26 С, ночью + 16 + 18 С.

В воскресенье, 16 июля, заметно похолодает, день будет пасмурным, местами кратковременные дожди. Температура воздуха + 17 +18 С.

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