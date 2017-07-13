Дьяков: когда в Кишинев приезжает Бэсеску, то это никого не интересует

КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik. Молдавские депутаты отказались заслушать главу Службы информации и безопасности Михая Балана и вице-премьера по реинтеграции Георгия Балана по вопросу появившейся в СМИ информации о нахождении в Кишиневе экс-главы непризнанной Приднестровской Молдавской республики Евгения Шевчука.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Глава МВД о судьбе Евгения Шевчука

Ранее парламент Приднестровья выразил согласие на снятие неприкосновенности с Шевчука и дал возможность на привлечение экс-президента к уголовной ответственности. В отношении Шевчука, руководившего ПМР с 2011 по 2016 годы, возбуждено пять уголовных дел. Ему грозит наказание в виде 12 лет лишения свободы. Шевчук покинул территорию ПМР. Позже на своей странице в соцсети Facebook он объяснил этот поступок тем, что на него якобы готовилось покушение. Затем глава МВД Молдовы Александр Жиздан заявил, что правоохранительные органы работают над установлением местонахождения Шевчука. На прошлой неделе депутаты от фракции Либерально-демократической партии потребовали провести аналогичные слушания по вопросу появившейся в прессе информации об уголовных делах, заведенных на Шевчука. Тогда глава Партии коммунистов Владимир Воронин заявил, что Шевчук уже покинул территорию республики. Однако позже в прессе появилась информация, что экс-лидер Приднестровья по-прежнему находится в Кишиневе и передвигается с охраной.

© Sputnik/ Алексей Филиппов Экс-лидер Приднестровья Евгений Шевчук ответил обвинителям

"Повторно просим провести слушания главы СИБ и вице-премьера по реинтеграции по поводу распространяемой в прессе информации о том, что бывший лидер Приднестровья Евгений Шевчук гуляет по Кишиневу", — сказал на заседании в четверг либерал-демократ Делиу.

Как отметил депутат от фракции Демпартии Дмитрий Дьяков, у парламента достаточно насыщенная повестка до конца весенне-летней сессии. По предложению постоянного бюро высшего законодательного органа, последний рабочий день депутатов перед отпуском — 31 июля.

"Еще не хватало обсуждать, кто гуляет по улицам Кишинева. Когда приезжает Траян Бэсеску (экс-президент Румынии, выступающий за объединение Молдовы и Румынии — ред.), то это никого не интересует", — сказал демократ.

Ранее румынская пресса сообщала, что Бэсеску проходит подозреваемым сразу по нескольким уголовным делам.