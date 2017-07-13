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Поезд

Из Кишинева в Одессу - быстрее и в комфортных условиях

© Sputnik/ Miroslav Rotari
Общество
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Поезд с кондиционером, видеонаблюдением и Wi-Fi запустят по маршруту Кишинев — Одесса: в будущем маршрут предлагается продлить - Затока - Одесса - Кишинев - Бухарест

КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik. С осени 2017 года между Кишиневом и Одессой скоро будет курсировать модернизированный поезд, оснащенный кондиционером, видеонаблюдением и Wi-Fi. Это стало возможным благодаря достигнутой договоренности председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова с представителями EUBAM (Миссия Европейского союза по приграничной помощи Молдове и Украине).

Как отмечено на сайте обладминистрации Одессы, дизель рассчитан на 260 пассажиров. Продолжительность поездки по маршруту Кишинев — Одесса составит 4 часа 15 минут. В перспективе планируется сократить время до 3 часов 30 минут за счет проведения таможенных проверок во время движения поезда. В настоящее же время между столицей Молдовы и Одессой курсирует поезд, рассчитанный на 120 пассажиров. Время поездки на нем составляет 4 часа 20 минут.

"Считаю, что перспективы и возможности, которые открываются при запуске нового поезда, огромные. Есть перспективы продления маршрута. Сделать его более выгодным для туристов по направлению Затока — Одесса — Кишинев — Бухарест", — отметил Степанов.

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По его словам, со стороны обладминистрации Одессы есть готовность поддержать этот проект.

"Мы прекрасно понимаем, насколько это выгодно обеим сторонам. Летом пассажиры не будут делать пересадки, чтобы отдохнуть в Затоке, а безвизовый режим привлечет туристов путешествовать в Румынию", — сказал Степанов.

Как отметили в обладминистрации Одессы, 17 июля железнодорожники Молдовы обратятся в министерство инфраструктуры Украины для согласования финансовых вопросов. Если стороны подпишут договор, осенью новый поезд будет курсировать из Кишинева в Одессу и обратно. График следования дизеля пока изменять не планируют, однако в последующем не исключено, что частоту рейсов увеличат.

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Теги:
Кишинев-Одесса, новости в Молдове, дизель, поезд
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