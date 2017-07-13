Решено: безработные матери в Молдове получат пособие от государства

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. Депутаты на заседании парламента Молдовы в четверг одобрили в двух чтениях законодательную инициативу о выделении пособия по материнству женщинам, которые на момент декретного отпуска находятся без работы или не получают застрахованный доход. "За" данный проект высказались 83 парламентария.

Таким образом, когда женщина находится на содержании мужа, обладающего страховым полисом, она сможет получать указанную выплату.

"Женщина, находящаяся на содержании застрахованного мужа, получает пособие по материнству, если к моменту ухода в декретный отпуск, она не трудоустроена и не получает застрахованных доход, что подтверждается в Трудовой книжке и письменной декларацией под личную ответственность", — говорится в тексте документа.

Таким образом, пособие по материнству в данном случае выделяется за временную потерю трудоспособности.

Как уточняется в пояснительной записке к проекту закона, в 2017 году для выплаты таких пособий необходимы 182 миллиона леев, в 2018-м – 200 миллионов леев, а в 2019-м – почти 218 миллионов.