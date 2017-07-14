Снять квартиру в Кишиневе: сколько стоит и где найти дешевое жилье

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. Квартирный вопрос всегда интересует людей, а тех, которые снимают жилье особенно. Граждане с неподдельным интересом следят за изменениями на рынке. В Кишиневе выбор предложений аренды жилья достаточно разнообразен.

Дороже всего снять квартиру в Кишиневе, конечно же, в центре. Даже на вторичном рынке жилья стоимость найма квартиры в этом районе столицы обходится выше остальных. Согласно данным биржи "Lara", "однушка" здесь в среднем стоит 140-160 евро, "двушка" — 260-270 евро, а в трехкомнатная квартира — 280-300 евро.

На втором месте дорогого съемного жилья на вторичном рынке — сектор Ботаника. Однокомнатная квартира в этом районе Кишинева обойдется в 120-130 евро, двухкомнатная — в 180-200 евро, "трешка" — в 250-270 евро.

Тройку "лидеров" замыкает съемное жилье на Буюканах. Там средняя цена съемной однокомнатной квартиры составит 110-120 евро, "двушки" — 160-180 евро, "трешки" — 240-260 евро.

Дешевле всего снять квартиру на вторичном рынке на Чеканах — 100-120 евро за однокомнатную, 150-170 евро за двухкомнатную и 230-240 евро за трехкомнатную.

© Photo: Биржа недвижимости "Lara" Средняя стоимость найма квартир расположенных в многоэтажных домах на вторичном рынке

В новостройках цены на съемное жилье на порядок выше. В центре столицы снять "однушку" можно в среднем за 180-200 евро, "двушку" — за 400-500 евро, а "трешку" — от 450 и выше.

На Ботанике съем однокомнатной квартиры в новостройке обойдется в 170-180 евро, двухкомнатная — в 300-350 евро, а трехкомнатная — 450-480 евро.

Дешевле всего все также на Чеканах. Там, за однокомнатную в месяц придется платить в среднем 150-160 евро, "двушка" — 250-270 евро, а "трешка" — 400-430 евро.

© Photo: Биржа недвижимости "Lara" Средняя стоимость найма квартир в новых многоэтажных домах

Цены на элитные квартиры "бизнес-класса" начинаются с 500 евро в месяц. А чтобы снять на месяц частный дом или виллу потребуется не менее 1000 евро в месяц и выше. В среднем проживание там обойдется в 1500-2200 евро за месяц.

Эксперты отмечают некоторую стагнацию на рынке найма жилья в Кишиневе. В ближайшем будущем, как полагают специалисты, никаких существенных изменений не произойдет. Лишь ближе к осени стоит ожидать увеличения активности со стороны потенциальных нанимателей — за счет абитуриентов как местных, так и иностранных.