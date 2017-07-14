Полицейский рейд проходит в пятницу близ Кишинева - узнай, где

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. В пятницу на въезде в поселок Сынжера близ Кишинева сотрудники полиции патрулирования проводят рейд "Фильтр".

По сообщениям очевидцев, останавливаются практически все проезжающие по трассе машины. Номера автомобилей сверяются с базой данных через интернет на предмет допущения нарушений. Если таковые попрания ПДД имеют место, водителю выписывается штраф.

Вся процедура занимает всего лишь несколько минут.