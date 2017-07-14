Эксклюзив: рынок Молдовы интересен Яндекс.Такси – представитель сервиса

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. Молдавская пресса активно тиражирует информацию о том, что одна из крупнейших компаний России "Яндекс.Такси" приходит на рынок Молдовы. При этом неизвестно, когда именно это произойдет. Остаются неясными и другие подробности. Sputnik связался с пресс-службой компании и узнал, действительно ли "Яндекс.Такси" приходит в нашу страну.

"Планы мы традиционно заранее не раскрываем. Когда и, если выйдем в Молдову, сообщим дополнительно. Пока же можем сказать, что молдавский рынок интересен "Яндекс.Такси" для развития сервиса", — заявила в эксклюзивном комментарии Sputnik руководитель международных PR-проектов "Яндекс.Такси" Далида Накупова.

Сервис "Яндекс.Такси" был запущен в 2011 году. Владельцем сервиса является нидерландская Yandex.Taxi B.V. "Яндекс.Такси" работает в 46 городах шести стран: Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, России и Украины. В общей сложности к онлайн-такси подключены более 70 тысяч автомобилей из 1000 таксопарков и диспетчерских.

В четверг, 13 июля, "Яндекс" и Uber заявили, что договорились об объединении бизнесов по онлайн-заказу поездок в России, а также в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане в составе новой компании. Uber и "Яндекс" инвестируют в новую компанию 225 миллионов и 100 миллионов долларов соответственно. Создаваемую компанию стороны оценивают в 3,725 миллиарда долларов. После закрытия сделки 59,3% компании будут принадлежать "Яндексу", 36,6% — Uber, а 4,1% — сотрудникам.