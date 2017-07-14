Киртоакэ удвоили обвинение: теперь ему грозит новый срок

КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. Столичный градоначальник Дорин Киртоакэ может сесть на более длительный срок, так как прокуроры предъявили ему обвинение еще по одной статье Уголовного кодекса Молдовы.

"Еще одно обвинение Киртоакэ выдвинуто 12 июля. Сейчас речь идет о двух преступлениях – извлечение выгоды из влияния и пассивная коррупция. Оба действия – в тяжелой форме", — сказал журналистам в пятницу в суде прокурор Думитру Робу.

Как пояснил государственный обвинитель, показаний градоначальник не дает.

"Он не делал заявлений. Речь идет о взятке в особо крупных размерах за внедрение проекта. В ближайшее время будет передано в суд", — сказал Робу.

Киртоакэ задержали 25 мая. Он подозревается в извлечении выгоды из влияния и проходит по делу о платных парковках.

Ранее по тому же делу арестовали 11 человек, среди которых вице-мэр Кишинева Нистор Грозаву, глава управления городского транспорта Игорь Гамрецкий, экс-муниципальный советник, три администратора парковочных компаний, а также бизнесмен, который скрыто управлял фирмами, участвовавшими в тендере, включая компанию-победителя. В ходе допросов, проведенных сотрудниками прокуратуры, а также после изучения доказательств установлено, что глава столичной администрации давал указания вице-мэру Кишинева, который возглавлял комиссию по отбору компаний, в чьи задачи входило осуществление проекта платных парковок в Кишиневе, а также подписание соответствующего договора с фирмой EME PARKLEITSYSTEM GmbH без одобрения Мунсовета. Подобные действия противоречат ст. 30 Закона 179 от 10.07.2008 года о публично-частном партнерстве, который регламентирует, что в случае установления победителя осуществляется обсуждение договорных условий, и лишь после этого проект договора передается для принятия и подписания мунсовету Кишинева.

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В ходе следствия отмечены периодические встречи ряда ответственных лиц мэрии с бизнесменом, который тайно управлял компанией-победителем тендера, а также другими парковками и некоторыми офшорами. Также, по данным НАЦ, собраны доказательства, что тендер был проведен с нарушениями, а чиновники мэрии и представители компании-победителя действовали сообща.

После этих арестов в рамках расследования дела последовало и задержание примара Кишинева Дорина Киртоакэ. Как выяснили следственные органы, Гамрецкий обещал победу в тендере за 26% уставного капитала соответствующей компании. Тогда он обязался убедить столичного градоначальника отдать победу именно этой фирме. В итоге, как сообщают в Генпрокуратуре, Киртоакэ согласился на сделку при условии, что обещанную долю в компании они разделят с Гамрецким пополам – по 13% уставного капитала.

Первоначально речь шла о том, что Киртоакэ грозит от трех до семи лет тюрьмы. Поскольку сейчас дело рассматривается по двум статьям, максимальный срок заключения может быть до 22 лет лишения свободы.