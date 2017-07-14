Бэсеску хочет вернуть паспорт Молдовы: на что пошел экс-лидер Румынии

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. До вынесения окончательного решения по делу об отзыве гражданства Молдовы у экс-лидера Румынии Траяна Бэсеску соответствующий указ президента республики Игоря Додона остается в силе, заявил советник по юридическим вопросам, представитель главы республики по отношениям с парламентом и правительством Максим Лебединский.

© AFP/ GEORGES GOBET Додон предложил Бэсеску продолжить "унирю" в тюрьме

В июне 2016 года четвертый президент Молдовы Николай Тимофти в срочном порядке предоставил Бэсеску гражданство республики. Новый президент Молдовы Додон подписал указ о лишении бывшего румынского лидера молдавского гражданства 3 января. Бывший румынский лидер обратился в Высшую судебную палату с иском против Додона 26 января. Пленум ВСП вернул исковое заявление экс-президенту Румынии для обращения в суд Кишинева.

"Что касается декрета президента, то он полностью действителен до того момента пока не будет вынесено окончательное решение судебной инстанции о его аннулировании", — сказал журналистам Лебединский в пятницу по итогам заседания суда.

По его словам, дело по ходатайству адвоката Бэсеску на данный момент передано в Конституционный суд Молдовы.

"Таким образом, Конституционный суд должен установить, кто должен начать разбирательство по этому делу — районный суд Кишинева в течении трех этапов, затем Апелляционная палата и Высшая судебная палата или дело будет рассмотрено сразу Высшей судебной палатой", — сказал Лебединский.

Поводом для передачи дела в Конституционный суд, как заявил адвокат Бэсеску Андрей Бивол, стали сомнения экс-президента Румынии в непредвзятости суда первой инстанции и Апелляционной палаты. Представители стороны защиты утверждает, что дело должно разбираться исключительно на уровне Высшей судебной палаты.

"На данный момент у Бэсеску нет гражданства, так был подписан декрет — гражданство было отозвано", — сказал Бивол.

На вопрос журналистов, когда же сам Бэсеску приедет в Кишинев, чтобы принять участие в судебной тяжбе, его адвокат ответил, что не исключает такой возможности.

"Не исключаю, что он (Бэсеску — ред.) приедет, когда дело будет рассматриваться по существу и когда будет заслушана позиция заявителя… Но пока мы еще не преодолели даже предварительный этап и формальности этого дела. Ему незачем приезжать каждый раз, когда решаются процедурные вопросы", — заключил Бивол.