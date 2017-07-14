Добросовестных предпринимателей Приднестровья поощрят льготами

ТИРАСПОЛЬ, 14 июл — Sputnik, Ирина Ляхова. С 14 июля приднестровские экономические агенты, обладающие статусом "добросовестный участник внешнеэкономической деятельности (ВЭД)", смогут пользоваться обновленным перечнем льгот, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на пресс-службу таможни Приднестровья.

Как поясняют в пресс-службе, институт добросовестных участников ВЭД был создан таможенными органами в 2012 году, но на практике в силу различных причин (включая кризисную экономическую ситуацию в регионе) он был реализован не в полной мере.

"Новым импульсом для его развития стало решение руководства Государственного таможенного комитета (ГТК) о пересмотре действующей системы упрощений для добросовестных предпринимателей и установлении реальных преимуществ при взаимодействии с таможенными органами", — отмечают в ГТК.

Добросовестные участники ВЭД теперь могут воспользоваться упрощенными процедурами при перемещении товаров. В частности освобождением от процедуры таможенного сопровождения, а также отсутствием необходимости наложения пломб или запорно-пломбировочных устройств в отношении товаров и транспортных средств, помещенных под процедуру внутреннего таможенного транзита.

Добросовестные предприниматели также имеют право воспользоваться возможностью доставки товаров, помещаемых под процедуру внутреннего таможенного транзита, непосредственно на склад предприятия, а также использования особых порядков декларирования товаров без получения соответствующего распоряжения ГТК.

Им также предоставляется освобождение от процедуры таможенного досмотра, упрощенный порядок установления срока временного ввоза товаров, возможность не предоставлять долгосрочных контрактов на бумажном носителе при декларировании товаров.

В настоящий момент в регионе статусом "добросовестного участника ВЭД" обладают 37 экономических агентов из различных районов Приднестровья.